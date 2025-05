Kia: al via le prenotazioni per Kia PV5

Kia annuncia ufficialmente l’apertura delle prenotazioni per il nuovo veicolo commerciale elettrico PV5 in Italia, segnando un passo significativo verso il futuro della mobilità sostenibile. Progettato per rispondere alle esigenze moderne di mobilità e trasporto, il PV5 rappresenta il primo modello della strategia “Platform Beyond Vehicle” del marchio.

A partire dalla prossima settimana, clienti e imprese potranno prenotare il PV5 presso i concessionari Kia presenti sul territorio italiano, con consegne previste nel quarto trimestre del 2025. Questo veicolo innovativo sarà disponibile nelle versioni Passenger e Cargo, con un prezzo di partenza molto competitivo di 31.850 € per la versione Cargo Business Mid Range.

Il presidente e CEO di Kia Europe, Marc Hedrich, ha sottolineato l’importanza di questo modello dichiarando: “L’inizio delle vendite di PV5 rappresenta una pietra miliare non solo per la nostra visione sui PBV, ma anche per la strategia più ampia di Kia finalizzata a promuovere l’elettrificazione in tutta Europa. Grazie all’estrema versatilità e al basso costo complessivo, PV5 stabilisce un nuovo punto di riferimento nel segmento dei veicoli commerciali leggeri elettrici (eLCV).”

Prodotto presso l’avanguardistico stabilimento EVO di Hwaseong, in Corea del Sud, il PV5 è frutto di un’ingegneria avanzata e di processi produttivi scalabili. Distribuito a livello globale, il veicolo si distingue per la sua flessibilità modulare, configurabile per soddisfare esigenze professionali o personali. Con un’autonomia elettrica target fino a 400 chilometri e una ricarica ultraveloce che permette di ottenere l’80% di carica in soli 30 minuti, il PV5 offre un’efficienza senza compromessi.

La versione Passenger del PV5, dotata di configurazione a 5 posti, partirà da 39.250 €, mentre la versione Chassis Cab sarà disponibile a fine anno. L’obiettivo di Kia è di posizionare il PV5 come soluzione ideale per logistica urbana, ride sharing, piccole imprese e necessità quotidiane.

Pierre-Martin Bos, Direttore PBV di Kia Europe, ha affermato: “Più di un semplice veicolo elettrico, PV5 rimodula il concetto di mobilità. Dalle funzionalità digitali alle configurazioni adattive e alla connettività intelligente, PV5 si propone come una soluzione dinamica e innovativa sia per gli imprenditori che per i gestori di flotte.”