Kia anticipa le normative europee con il “Battery Passport”

Kia Europe sta aprendo nuove strade nel settore delle automobili elettriche con l’introduzione di una tecnologia pionieristica chiamata “Battery Passport”. Questa iniziativa mira a stabilire un nuovo standard nella trasparenza e nella gestione delle prestazioni delle batterie, anticipando le normative europee in materia.

La chiave di questo progetto è un innovativo sistema di monitoraggio delle celle della batteria che Kia ha testato su una EV3 in Germania. Equipaggiata con un sistema sviluppato da Dukosi, l’auto può monitorare in tempo reale lo stato di ogni singola cella della batteria. Questo approccio offre ai proprietari dei veicoli elettrici vantaggi tangibili come una maggiore durata delle batterie, facile manutenzione e un valore di rivendita più alto. “Kia vuole stabilire un nuovo standard in termini di trasparenza e prestazioni delle batterie”, ha affermato Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe, sottolineando come il Battery Passport possa rafforzare il rapporto di fiducia con i clienti.

Il “Battery Passport” promette anche di fornire un livello superiore di sicurezza grazie alla sua capacità di tracciare e diagnosticare in modo dettagliato e in tempo reale lo stato della batteria lungo tutto il suo ciclo di vita. Kia ha già istituito una sezione dedicata per sviluppare questo servizio in collaborazione con partner del settore e prevede di renderlo disponibile su tutti i modelli EV/HEV venduti in Europa entro il 2027.

Questo progetto ha visto la collaborazione di numerosi partner, tra cui la Delft University of Technology e Hyundai Motor Group, con un focus sulla creazione di uno standard per l’intero settore automobilistico. L’obiettivo è quello di estendere il sistema anche ad altri marchi e settori, rendendo le innovazioni Kia un punto di riferimento per una mobilità più sostenibile e intelligente.

Con tale iniziativa, Kia non solo punta a conformarsi alle regolamentazioni europee, ma a superarle, creando nuove opportunità e semplificando la vita dei proprietari di veicoli elettrici. La mossa della casa coreana potrebbe così porla come leader in un mercato in rapida evoluzione, ridefinendo il valore delle informazioni in tempo reale per un futuro automobilistico più ecosostenibile e trasparente.