Kia Charge supera un milione di punti di ricarica in Europa

Kia Charge ha raggiunto un traguardo significativo, con oltre un milione di punti di ricarica disponibili in tutta Europa, coprendo 27 Paesi, inclusa la rete ad alta potenza IONITY. Questo sviluppo rappresenta un passo importante verso una mobilità elettrica più accessibile e conveniente per i guidatori Kia.

L’app Kia, intuitiva e centralizzata, semplifica la gestione della ricarica. Grazie a una piattaforma unificata, i conducenti possono monitorare la carica, gestire abbonamenti e pianificare viaggi, rendendo più facile ricaricare il proprio veicolo elettrico sia a livello nazionale che internazionale. L’app offre anche un pianificatore di percorso che integra le stazioni di ricarica come waypoint.

Il servizio Plug&Charge automatizza il processo di ricarica. Una volta collegato un veicolo a una stazione compatibile, la ricarica inizia automaticamente, eliminando la necessità di autenticazione tramite app o card. Questo sistema è disponibile per modelli specifici come Kia EV9, EV3, EV6, e altri.

Kia Charge si impegna per la sostenibilità abbinando energia rinnovabile alla ricarica. In ogni sessione di ricarica, una quantità equivalente di energia rinnovabile viene reintegrata nella rete, supportando la transizione energetica verso fonti più sostenibili. Le stazioni IONITY utilizzano esclusivamente energia rinnovabile al 100%, in linea con l’impegno verso l’energia verde.

Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe, ha dichiarato: “Il raggiungimento di un milione di punti di ricarica rappresenta una pietra miliare che evidenzia l’impegno di Kia nell’approntare, per i nostri clienti di veicoli elettrici, un ecosistema completo di soluzioni di ricarica pubbliche e residenziali.” Questo risultato sottolinea il contributo di Kia alla promozione di soluzioni di trasporto più sostenibili e l’accesso a diverse opzioni di ricarica flessibili.

Kia Charge si pone come leader nell’espansione della rete di ricarica elettrica, evidenziando il suo impegno nel facilitare una mobilità elettrica fluida e sostenibile per tutti i suoi clienti, con soluzioni che guardano al futuro della mobilità.