Kia e The Ocean Cleanup celebrano i risultati della partnership

Kia Corporation e la ONG The Ocean Cleanup celebrano oggi un’importante tappa nel loro impegno congiunto per contrastare l’inquinamento da plastica nei mari. La nave System 03, parte del progetto di pulizia globale di The Ocean Cleanup, è rientrata simbolicamente al porto di San Francisco, lo stesso da cui sei anni fa era partita la missione System 001, segnando l’inizio di questa sfida ambientale rivoluzionaria.

Una partnership di successo Dal 2022, anno di inizio della collaborazione con Kia, The Ocean Cleanup ha rimosso oltre un milione di libbre di plastica dal Great Pacific Garbage Patch (GPGP), il più grande accumulo di rifiuti galleggianti al mondo, che copre una superficie stimata di 1,6 milioni di chilometri quadrati. Questo straordinario risultato è stato possibile grazie al sostegno continuo di Kia, che ha contribuito a finanziare le operazioni della ONG e a migliorare le tecnologie utilizzate nella raccolta dei rifiuti.

The Ocean Cleanup ha tracciato una roadmap ambiziosa: secondo i dati raccolti durante le prime fasi del progetto, l’organizzazione prevede di poter ripulire il GPGP entro dieci anni. Tuttavia, grazie ai progressi tecnologici e all’impegno crescente, si sta cercando di ridurre questo tempo a soli cinque anni, un obiettivo che, se raggiunto, rappresenterebbe un passo decisivo verso la protezione degli ecosistemi marini.

I frutti della collaborazione Negli ultimi due anni e mezzo, Kia e The Ocean Cleanup hanno portato avanti un’intensa collaborazione, che ha visto la realizzazione di 23 viaggi operativi e oltre 100 missioni di raccolta. Questi sforzi hanno permesso la rimozione di una quantità di plastica galleggiante pari allo 0,5% dell’inquinamento presente nel GPGP. Un risultato che, pur rappresentando una piccola percentuale rispetto al problema globale, segna un importante progresso nella battaglia contro i rifiuti marini.

Verso un sistema circolare Uno degli obiettivi condivisi da Kia e The Ocean Cleanup è la creazione di un sistema di risorse circolari, in cui la plastica raccolta dagli oceani viene trasformata in prodotti utili e durevoli. Il primo frutto tangibile di questa visione sarà lanciato entro la fine del 2024: un elemento progettato per la Kia EV3, creato utilizzando materiali ricavati dai rifiuti di plastica estratti dal GPGP.

Impegno per la sostenibilità nei veicoli Kia Kia ha integrato nei suoi modelli più recenti materiali provenienti dal riciclo della plastica, a dimostrazione del suo impegno verso una produzione più sostenibile. Ad esempio, il nuovo SUV elettrico EV9 utilizza nei sedili e nei tappetini materiali ottenuti dal riciclo di reti da pesca e bottiglie di plastica, mentre il crossover EV6 presenta tessuti realizzati con plastiche riciclate.

Questi sforzi fanno parte di una visione più ampia di Kia, che mira a diventare un pioniere della mobilità sostenibile. L’azienda si è posta l’ambizioso obiettivo di arrivare, entro il 2030, ad utilizzare il 20% di plastica riciclata in tutti i suoi veicoli.

Con questa importante partnership, Kia e The Ocean Cleanup stanno dimostrando che la collaborazione tra il settore privato e le ONG può fare la differenza nella lotta contro uno dei problemi ambientali più urgenti del nostro tempo. Un futuro più pulito per i nostri oceani è possibile, e questo traguardo rappresenta solo l’inizio.