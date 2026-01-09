Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Kia EV2: il nuovo B-SUV elettrico europeo che democratizza la mobilità a zero emissioni

Published

Kia amplia la propria gamma di veicoli elettrici presentando EV2, il nuovo B-SUV completamente elettrico progettato e costruito in Europa. Si tratta del modello d’ingresso nella line-up a batterie del marchio coreano, concepito per rendere la mobilità elettrica più accessibile e, al tempo stesso, tecnologicamente avanzata.

EV2 nasce sulla scia del successo dei modelli EV6, EV9, EV3 ed EV4, rafforzando la posizione di Kia nel segmento dei veicoli compatti. L’obiettivo è offrire a un vasto pubblico una vettura da città elettrica ma capace di affrontare anche i percorsi extraurbani, con prestazioni e comfort superiori per la categoria.

Design e dimensioni — Il nuovo EV2 incarna la filosofia stilistica “Opposites United”, con linee verticali e proporzioni solide che ne sottolineano il carattere urbano e moderno. Lungo circa quattro metri e caratterizzato da luci diurne verticali e dalla firma luminosa Star Map, il B-SUV si distingue per un aspetto robusto e compatto. Le versioni GT-line accentuano ulteriormente l’approccio lifestyle con colorazioni in tinta carrozzeria e dettagli glossy dal look premium.

Interni e tecnologia — L’abitacolo, ispirato al concetto di un “box da picnic”, privilegia comfort, funzionalità e materiali sostenibili. La plancia avvolgente ospita il nuovo sistema di infotainment ccNC con triplo schermo (due display da 12,3 pollici e un pannello centrale da 5,3 pollici). È disponibile anche una versione ccNC Lite con le funzioni principali a un prezzo più competitivo. Entrambi i sistemi supportano aggiornamenti OTA e Kia Upgrades.

Lo spazio interno è uno dei punti di forza: l’abitabilità posteriore raggiunge 885 mm per le gambe e 973 mm per la testa, mentre la capacità del bagagliaio varia da 362 a 1.201 litri abbattendo i sedili posteriori, a cui si aggiunge un frunk anteriore da 15 litri. Una versatilità notevole resa possibile dalla piattaforma elettrica dedicata E-GMP, con un passo di 2.565 mm.

Kia EV2 è proposto con due pacchi batteria: da 42,2 kWh e da 61 kWh. La prima offre fino a 317 km di autonomia, mentre la seconda raggiunge 448 km secondo il ciclo WLTP. Entrambe le versioni si basano su architettura a 400V con supporto per la ricarica rapida DC: bastano poco più di 30 minuti per rigenerare la batteria all’80%.

Per la prima volta su una Kia, l’EV2 può essere ordinato con ricarica AC da 11 o 22 kW, adattandosi efficacemente alle infrastrutture di ricarica diffuse in Europa e alle esigenze domestiche. Le funzionalità di connettività includono EV Route Planner, Plug & Charge e tecnologia V2L per alimentare dispositivi esterni, oltre al sistema V2G che consente di restituire energia alla rete.

Nonostante sia il modello entry-level, EV2 si distingue per un equipaggiamento da segmento superiore. Sono inclusi i più recenti ADAS: Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Smart Cruise Control 2 e Blind-spot View Monitor. Disponibili anche Surround View Monitor e Remote Smart Parking Assist Entry, che permette di spostare l’auto dall’esterno tramite smart key, funzionalità unica nel segmento.

La digitalizzazione è completata da Digital Key con tecnologia NFC, Bluetooth e Ultra-Wideband, aggiornamenti over-the-air e sistema audio Harman/Kardon a otto altoparlanti opzionale.

Sostenibilità e produzione — Kia EV2 è frutto dell’impegno del brand verso la sostenibilità. Adotta dieci soluzioni di materiali ecocompatibili, tra cui vernici bio prive di BTX, plastiche di origine naturale, sedili in bio-PU e tappetini in PET riciclato dalle reti da pesca recuperate dagli oceani.

Prodotto nello stabilimento di Žilina, in Slovacchia, il nuovo modello sarà realizzato in due fasi: da febbraio 2026 partirà la versione standard, seguita a giugno dalle varianti long range e GT-line. La produzione europea garantirà tempi di consegna più rapidi e sostegno all’economia locale.

Come sottolineato da Sjoerd Knipping, COO di Kia Europe: “Ogni elemento di EV2 è stato progettato pensando allo stile di vita europeo. Le sue dimensioni compatte, l’ampio spazio interno e la tecnologia avanzata distinguono EV2 per la facilità d’uso nella vita di tutti i giorni. Introducendo caratteristiche di segmento superiore in un modello elettrico entry-level, EV2 rende democratico il fascino della guida elettrica”.

Con EV2, Kia consolida la propria leadership nella transizione verso la mobilità sostenibile, offrendo un veicolo che unisce design, efficienza, connettività e responsabilità ambientale in un formato perfetto per le città europee del futuro.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

La nuova Mazda CX-6e debutta a Bruxelles: eleganza elettrica e innovazione “soulful”

Spettacolo

TopCrime celebra i 50 anni senza Agatha Christie con una maratona-cult

Spettacolo

Tyla conquista il mondo con “Chanel”: la nuova icona globale della Gen Z

Motori

Kia EV2: il nuovo B-SUV elettrico europeo che democratizza la mobilità a zero emissioni

Spettacolo

Adriana firma con Diggy Dex l’inno olandese per Milano Cortina 2026: “Omhoog 2026 (Come Va)”

Senza categoria

Planet Funk tornano con “Feel Everything”: un nuovo inizio con l’album “Blooom”

Motori

DS Automobiles svela il “Taylor Made N°4 Concept” al Salone di Bruxelles 2026

Motori

La nuova Opel Astra celebra la prima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles

Spettacolo

Armand “Mondo” Duplantis torna alla musica con il nuovo singolo “MANS?”

Motori

Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile.

Sport

Suzuki e FITri insieme per l’edizione 2026 del Suzuki Winter Triathlon Circuit

Motori

FIAT svela il nuovo QUBO L: il multispazio pensato per la famiglia moderna

Spettacolo

Casadilego: il silenzio che diventa voce nel suo primo album “Silenzio (tutto di me)”

Spettacolo

Elvis Presley torna al cinema e in musica: arriva “EPiC: Elvis Presley in Concert” di Baz Luhrmann

Motori

Honda chiude il 2025 al vertice: oltre 85.000 immatricolazioni e quota di mercato del 25,7%

Motori

Tesla: la Model Y più conveniente è ora disponibile con una maggiore autonomia

Motori

La nuova Peugeot 408: carisma francese e tecnologia d’avanguardia

Motori

Debutta Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la Quadrifoglio più estrema di sempre

Motori

BYD rafforza la struttura manageriale in Italia con due nuove nomine
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Con il restyling introdotto a inizio 2025, la Jeep Wrangler Rubicon evolve uno dei fuoristrada più iconici di sempre, intervenendo su tecnologia, sicurezza e comfort...

23 ore ago

Motori

La nuova Mazda CX-6e debutta a Bruxelles: eleganza elettrica e innovazione “soulful”

Mazda inaugura il 2026 con il debutto mondiale della Nuova Mazda CX-6e al Salone dell’Auto di Bruxelles, una SUV 100% elettrica che incarna la...

1 giorno ago

Motori

DS Automobiles svela il “Taylor Made N°4 Concept” al Salone di Bruxelles 2026

Al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, DS Automobiles ha presentato ufficialmente il “Taylor Made N°4 Concept”, un esercizio di stile creato in collaborazione con...

1 giorno ago

Motori

La nuova Opel Astra celebra la prima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles

La prima mondiale della nuova Opel Astra si è tenuta al Salone dell’Automobile di Bruxelles, segnando un nuovo capitolo nella storia del marchio tedesco....

1 giorno ago