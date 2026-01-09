Kia EV2: il nuovo B-SUV elettrico europeo che democratizza la mobilità a zero emissioni

Kia amplia la propria gamma di veicoli elettrici presentando EV2, il nuovo B-SUV completamente elettrico progettato e costruito in Europa. Si tratta del modello d’ingresso nella line-up a batterie del marchio coreano, concepito per rendere la mobilità elettrica più accessibile e, al tempo stesso, tecnologicamente avanzata.

EV2 nasce sulla scia del successo dei modelli EV6, EV9, EV3 ed EV4, rafforzando la posizione di Kia nel segmento dei veicoli compatti. L’obiettivo è offrire a un vasto pubblico una vettura da città elettrica ma capace di affrontare anche i percorsi extraurbani, con prestazioni e comfort superiori per la categoria.

Design e dimensioni — Il nuovo EV2 incarna la filosofia stilistica “Opposites United”, con linee verticali e proporzioni solide che ne sottolineano il carattere urbano e moderno. Lungo circa quattro metri e caratterizzato da luci diurne verticali e dalla firma luminosa Star Map, il B-SUV si distingue per un aspetto robusto e compatto. Le versioni GT-line accentuano ulteriormente l’approccio lifestyle con colorazioni in tinta carrozzeria e dettagli glossy dal look premium.

Interni e tecnologia — L’abitacolo, ispirato al concetto di un “box da picnic”, privilegia comfort, funzionalità e materiali sostenibili. La plancia avvolgente ospita il nuovo sistema di infotainment ccNC con triplo schermo (due display da 12,3 pollici e un pannello centrale da 5,3 pollici). È disponibile anche una versione ccNC Lite con le funzioni principali a un prezzo più competitivo. Entrambi i sistemi supportano aggiornamenti OTA e Kia Upgrades.

Lo spazio interno è uno dei punti di forza: l’abitabilità posteriore raggiunge 885 mm per le gambe e 973 mm per la testa, mentre la capacità del bagagliaio varia da 362 a 1.201 litri abbattendo i sedili posteriori, a cui si aggiunge un frunk anteriore da 15 litri. Una versatilità notevole resa possibile dalla piattaforma elettrica dedicata E-GMP, con un passo di 2.565 mm.

Kia EV2 è proposto con due pacchi batteria: da 42,2 kWh e da 61 kWh. La prima offre fino a 317 km di autonomia, mentre la seconda raggiunge 448 km secondo il ciclo WLTP. Entrambe le versioni si basano su architettura a 400V con supporto per la ricarica rapida DC: bastano poco più di 30 minuti per rigenerare la batteria all’80%.

Per la prima volta su una Kia, l’EV2 può essere ordinato con ricarica AC da 11 o 22 kW, adattandosi efficacemente alle infrastrutture di ricarica diffuse in Europa e alle esigenze domestiche. Le funzionalità di connettività includono EV Route Planner, Plug & Charge e tecnologia V2L per alimentare dispositivi esterni, oltre al sistema V2G che consente di restituire energia alla rete.

Nonostante sia il modello entry-level, EV2 si distingue per un equipaggiamento da segmento superiore. Sono inclusi i più recenti ADAS: Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Smart Cruise Control 2 e Blind-spot View Monitor. Disponibili anche Surround View Monitor e Remote Smart Parking Assist Entry, che permette di spostare l’auto dall’esterno tramite smart key, funzionalità unica nel segmento.

La digitalizzazione è completata da Digital Key con tecnologia NFC, Bluetooth e Ultra-Wideband, aggiornamenti over-the-air e sistema audio Harman/Kardon a otto altoparlanti opzionale.

Sostenibilità e produzione — Kia EV2 è frutto dell’impegno del brand verso la sostenibilità. Adotta dieci soluzioni di materiali ecocompatibili, tra cui vernici bio prive di BTX, plastiche di origine naturale, sedili in bio-PU e tappetini in PET riciclato dalle reti da pesca recuperate dagli oceani.

Prodotto nello stabilimento di Žilina, in Slovacchia, il nuovo modello sarà realizzato in due fasi: da febbraio 2026 partirà la versione standard, seguita a giugno dalle varianti long range e GT-line. La produzione europea garantirà tempi di consegna più rapidi e sostegno all’economia locale.

Come sottolineato da Sjoerd Knipping, COO di Kia Europe: “Ogni elemento di EV2 è stato progettato pensando allo stile di vita europeo. Le sue dimensioni compatte, l’ampio spazio interno e la tecnologia avanzata distinguono EV2 per la facilità d’uso nella vita di tutti i giorni. Introducendo caratteristiche di segmento superiore in un modello elettrico entry-level, EV2 rende democratico il fascino della guida elettrica”.

Con EV2, Kia consolida la propria leadership nella transizione verso la mobilità sostenibile, offrendo un veicolo che unisce design, efficienza, connettività e responsabilità ambientale in un formato perfetto per le città europee del futuro.