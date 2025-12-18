Kia EV4 ottiene le cinque stelle Euro NCAP: nuovo riferimento per la sicurezza elettrica

La nuova Kia EV4 ha ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle nei test di sicurezza condotti da Euro NCAP, confermandosi come uno dei veicoli elettrici più sicuri sul mercato europeo. Il risultato è stato raggiunto nella versione equipaggiata con il pacchetto opzionale DriveWise ADAS Pack, che integra un sistema avanzato di telecamere e radar per il rilevamento dei pericoli e l’assistenza alla guida. La versione priva del pacchetto ha invece ottenuto quattro stelle, mantenendo comunque elevati standard di protezione.

Durante le prove, EV4 ha fatto registrare risultati di primo piano in tutte le aree di valutazione: 84% per la protezione degli occupanti adulti, 85% per i bambini, 77% per la protezione degli utenti vulnerabili della strada e 78% per le funzioni di Safety Assist, valore che scende al 67% nella configurazione base. La struttura dell’abitacolo si è dimostrata particolarmente efficace negli impatti frontali e laterali, con un’eccellente protezione per i passeggeri e per i più piccoli grazie alla gamma completa di sistemi di ritenuta e assistenza.

Euro NCAP ha inoltre premiato la capacità del sistema di frenata automatica d’emergenza (AEB) nel rilevare ciclisti e motociclisti, un aspetto sempre più determinante nei test di sicurezza moderna.

A commentare i risultati, “Le cinque stelle Euro NCAP assegnate ad EV4 sottolineano l’impegno costante di Kia per la sicurezza, l’innovazione e la piena soddisfazione delle aspettative degli esigenti automobilisti europei,” ha dichiarato Pablo Martínez Masip, Vice President of Product and Marketing di Kia Europe. “Dopo i punteggi massimi ottenuti da EV5, EV3 e PV5 Cargo, questo nuovo riconoscimento consolida ulteriormente la reputazione del nostro brand nell’offrire veicoli affidabili, sicuri e di alta qualità.”

Prodotta in Europa per l’Europa, EV4 è la prima vettura elettrica di Kia costruita interamente nel continente, presso lo stabilimento slovacco del marchio. Basata sulla piattaforma modulare Electric-Global Modular Platform (E-GMP), viene proposta in due versioni: hatchback e fastback, con autonomie fino a 625 e 633 chilometri rispettivamente. Le opzioni di batteria sono da 58,3 kWh o 81,4 kWh e consentono una ricarica rapida dal 10 all’80% in appena 31 minuti.

Il lavoro degli ingegneri dello Hyundai Motor Europe Technical Centre ha contribuito a definire un telaio orientato alla sicurezza e al comfort, con particolare attenzione alla stabilità in curva e alla precisione di guida su lunghe distanze.

Come ulteriore riconoscimento del valore del progetto, EV4 è una delle sette finaliste al premio “Car of the Year 2026”, selezionata da una giuria di 60 membri provenienti da 23 Paesi e scelta tra una lista iniziale di 35 modelli. È la quinta volta consecutiva che un modello Kia viene inserito nella shortlist del prestigioso riconoscimento europeo.

Con le cinque stelle Euro NCAP e la candidatura al COTY 2026, Kia EV4 si conferma un punto di riferimento nella nuova generazione di veicoli elettrici, unendo tecnologia avanzata, sicurezza ai massimi livelli e una progettazione interamente europea, sviluppata per soddisfare le esigenze di un mercato in costante evoluzione.