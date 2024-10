Kia Niro HEV GPL: il crossover diventa Tri-Fuel

Debutta sul mercato italiano Kia Niro Tri-Fuel, un modello sviluppato grazie alla storica partnership con Westport Fuel System Italia/BRC. Basato sulla motorizzazione ibrida HEV e dotato di alimentazione a GPL, il Niro Tri-Fuel rappresenta una delle prime vetture “tri-fuel” disponibili sul mercato, combinando l’efficienza energetica con un’offerta tecnologica innovativa.

Il Kia Niro Tri-Fuel mantiene le caratteristiche della versione full hybrid, alimentato dal motore Smartstream GDI da 1,6 litri, che genera 90 CV, a cui si sommano i 43,5 CV del motore elettrico. Questo consente alla vettura di raggiungere una potenza massima combinata di 126 CV. Il sistema di marcia è concepito per garantire la massima semplicità d’uso, offrendo prestazioni pressoché invariate rispetto al modello ibrido standard. Il cambio automatico a doppia frizione a sei marce garantisce fluidità e comfort di guida, insieme a un assetto composto da sospensioni anteriori MacPherson e posteriori a quattro bracci multilink.

Una delle caratteristiche più rilevanti del Niro Tri-Fuel è la sua capacità di combinare l’efficienza dell’alimentazione a GPL con il tradizionale motore ibrido, offrendo un importante risparmio economico. Ad esempio, con la versione Business, è possibile percorrere fino a 1.600 km con un pieno grazie alla capacità del serbatoio a benzina di 42 litri e del serbatoio GPL di 40 litri.

Il design esterno di Kia Niro si ispira alla filosofia “Opposites United”, con una particolare attenzione al concetto di “Joy for Reason”. L’aspetto esteriore del Niro combina eleganza e dinamismo, con dettagli ispirati alla natura e un approccio futuristico. Il montante C di dimensioni generose si fonde armoniosamente con i fanali posteriori a forma di boomerang, migliorando l’aerodinamicità del veicolo.

Il frontale si distingue per la caratteristica Tiger Face di Kia, che si estende dal cofano fino al parafango, arricchito da luci diurne a LED “heartbeat”, che aumentano la sicurezza e rendono l’auto immediatamente riconoscibile. Il Kia Niro misura 4.420 mm di lunghezza, 1.825 mm di larghezza e 1.545 mm di altezza, con un passo di 2.720 mm. Disponibile in otto diverse colorazioni, il modello Tri-Fuel si inserisce nella gamma attuale con eleganza.

Gli interni di Kia Niro Tri-Fuel offrono un’esperienza di guida ottimizzata, con un design minimalista e tecnologico. L’adozione di sedili sottili aumenta lo spazio a disposizione dei passeggeri posteriori, e ogni sedile è dotato di prese USB-C per la ricarica di dispositivi elettronici. Il cruscotto, progettato intorno al conducente, è corredato da due schermi da 10,25 pollici per visualizzare le informazioni del veicolo e del sistema di navigazione.

Grazie alla tecnologia di riconoscimento vocale avanzata, il conducente e i passeggeri possono controllare facilmente funzioni come la temperatura interna e le impostazioni audio. Inoltre, il sistema Multi-Command consente di gestire più comandi simultaneamente.

La gamma di sistemi di assistenza alla guida DriveWise di Kia garantisce il massimo della sicurezza per gli occupanti del Niro Tri-Fuel. Tra le funzioni principali spicca il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), che rileva potenziali collisioni con veicoli o pedoni e interviene autonomamente sui freni in situazioni critiche. Altri sistemi di sicurezza includono il Lane Keeping Assist (LKA), il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) e il Highway Driving Assist (HDA), tutti progettati per migliorare l’esperienza di guida e garantire la tranquillità del conducente.

Kia Niro Tri-Fuel, dunque, rappresenta un’innovativa proposta nel segmento dei veicoli ecologici, con un design distintivo, tecnologie all’avanguardia e un sistema di alimentazione tri-fuel che coniuga efficienza e risparmio.