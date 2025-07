Kia offre un nuovo livello di navigazione con il lancio di Google POIs

Kia, uno dei marchi automobilistici più innovativi a livello mondiale, porta la navigazione a un nuovo livello con l’introduzione dei Google Points of Interest (POIs) all’interno dei suoi veicoli. Questo aggiornamento segna un passo avanti significativo nell’esperienza di guida, facendo della praticità e della connettività i punti focali dell’offerta Kia.

Il debutto del sistema è previsto con il nuovo modello Kia EV4, la prima berlina elettrica del brand progettata appositamente per il mercato europeo. Questo modello è pensato per la mobilità urbana, ma non solo. Grazie alle funzionalità avanzate di connettività, l’EV4 sarà equipaggiata fin dall’inizio con i Google POIs.

Google Points of Interest permette agli automobilisti di accedere facilmente a informazioni dettagliate sui luoghi di interesse lungo il loro percorso. “Offrire informazioni precise sui luoghi tramite Google POI consente agli utenti di prendere decisioni corrette e complete prima di ogni viaggio come anche di modificarle successivamente”, afferma Pablo Martinez Masip, Vice President of Product & Marketing di Kia Europe. I POI includono dettagli come parcheggi, orari di apertura, prezzi e foto, fornendo un livello di informazione mai visto prima.

Ma non sarà solo l’EV4 a beneficiare di questa funzionalità avanzata. Altri modelli Kia, come la Nuova Sportage, Sorento, EV3, Nuova EV6 e EV9, dotati di Connected Car Navigation Cockpit, riceveranno l’aggiornamento dei Google POIs gratuitamente, attraverso aggiornamenti software over-the-air entro l’estate.

La connessione in tempo reale con l’ecosistema Google consente aggiornamenti costanti e precisi, arricchendo l’esperienza di guida con recensioni, valutazioni ed elementi di accessibilità aggiornati in tempo reale. Una mossa che ribadisce l’impegno di Kia nel fornire soluzioni di mobilità sostenibile e avanzata a una clientela sempre più ampia e diversificata.

Kia Connect, la sussidiaria europea che fornisce servizi per le auto connesse, continua a migliorare l’esperienza di guida con strumenti intuitivi e accessibili da remoto, consolidando il ruolo di Kia come leader nel settore della mobilità sostenibile.