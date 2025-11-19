Connect with us

Screenshot

Motori

Kia presenta PV5 Chassis Cab e “Kia Business Solutions Ecosystem”

Published

Kia continua a espandere la propria visione di mobilità sostenibile presentando al Salone Solutrans 2025 di Lione il nuovo PV5 Chassis Cab, veicolo commerciale leggero completamente elettrico che si distingue per il design modulare e la flessibilità di impiego, oltre all’inedito Kia Business Solutions Ecosystem, la piattaforma integrata di servizi B2B per flotte e mobilità aziendale.

Il nuovo PV5 Chassis Cab rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia Platform Beyond Vehicle (PBV) del marchio coreano. Costruito sulla piattaforma E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service), il veicolo è stato progettato con un’attenzione particolare verso efficienza, praticità e adattabilità. Con una lunghezza inferiore ai cinque metri e un raggio di sterzata di soli 5,5 metri, offre fino a 1.005 chilogrammi di carico utile e fino a otto metri cubi di capacità all’interno della furgonatura “Cargo Box”, mantenendo dimensioni compatte ideali per l’uso urbano.

Il PV5 Chassis Cab è stato sviluppato in collaborazione con i principali carrozzieri europei per garantire la massima versatilità d’uso: dalla versione Dropside per edilizia e agricoltura, alle varianti Tipper, fino ai Box Van per la logistica e ai Refrigerated Van per il trasporto alimentare. In occasione della fiera francese, Kia ha esposto anche una versione food truck, emblema della natura modulare del progetto.

Il veicolo sarà proposto con due opzioni di batteria: una da 51,5 kWh e una da 71,2 kWh a lunga autonomia disponibile dal 2026. In base alla configurazione, l’autonomia varia fino a 416 chilometri WLTP. La ricarica rapida da 150 kW consente di passare dal 10 all’80% in soli 30 minuti, mentre la ricarica AC da 22 kW verrà introdotta successivamente.

Sul fronte sicurezza, Kia ha dotato il PV5 di un esoscheletro in acciaio a doppio anello, di un dispositivo di protezione posteriore e di una suite di sistemi ADAS di ultima generazione come Smart Cruise Control 2, Lane Following Assist 2 e Intelligent Speed Limit Assist. Come da tradizione del marchio, il mezzo è coperto da una garanzia di 7 anni/150.000 km, estendibile fino a 260.000 km, con copertura separata della batteria per otto anni.

Accanto al nuovo veicolo, Kia ha presentato il Kia Business Solutions Ecosystem, una piattaforma dedicata alla gestione e connettività delle flotte aziendali. Lo strumento integra i servizi Kia Charge, Connect e Drive Business in un’unica interfaccia digitale, con l’obiettivo di semplificare e ottimizzare le operazioni quotidiane dei clienti corporate.

“Il Kia Business Solutions Ecosystem è operativo su molteplici fronti, ben oltre il mero veicolo. Ogni aspetto di contatto, dall’acquisto fino alla ricarica e agli insight digitali, è compreso in modo da permettere alle aziende di gestire le proprie flotte in maniera più brillante ed efficace.” ha dichiarato Pablo Martinez Masip, Vice President Product and Marketing di Kia Europe.

All’interno dell’ecosistema si distinguono quattro pilastri: DRIVE, focalizzato sulla connettività tramite l’infotainment Android OS con assistente AI; CHARGE, che dà accesso a oltre un milione di punti di ricarica in 30 paesi europei; CONNECT, con l’innovativa piattaforma Fleet API per la gestione multibrand delle flotte; e WORK, il portale centrale che integra tutti i servizi in un’unica interfaccia.

Kia annuncia inoltre lo sviluppo di nuove funzioni future, tra cui i servizi “Service” e “Kia Drive Business”, che amplieranno ulteriormente la gamma di soluzioni offerte alle aziende.

Il PV5 continua a raccogliere riconoscimenti internazionali: è stato nominato “One to Watch” ai What Van? Awards 2025, ha vinto il titolo di “Van of the Year” ai News UK Motor Awards e si è aggiudicato i riconoscimenti “Best Electric Van” e “Van of the Year” ai Parkers Van and Pickup Awards 2026. Inoltre, il modello ha ottenuto un GUINNESS WORLD RECORDS™ per la distanza massima percorsa da un veicolo commerciale elettrico con una sola carica: 693,38 chilometri con un carico massimo di 665 chilogrammi.

Con il PV5 e il Business Solutions Ecosystem, Kia introduce un nuovo standard per il trasporto sostenibile e intelligente in Europa, coniugando modularità, tecnologia e attenzione alle esigenze delle imprese moderne.

