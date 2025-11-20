Kia PV5 è International Van of the Year 2026

Il debutto del Kia PV5 segna una tappa storica per il marchio coreano: il primo furgone completamente elettrico dell’azienda si è aggiudicato l’edizione 2026 dell’“International Van of the Year” (IVOTY), il riconoscimento più prestigioso riservato ai veicoli commerciali leggeri. La premiazione si è svolta a Lione, in Francia, il 19 novembre 2025, durante il gala della fiera SOLUTRANS, alla presenza di una giuria composta da giornalisti specializzati in rappresentanza di 26 Paesi.

Il successo del PV5 è arrivato al debutto, distinguendosi per innovazione, efficienza e versatilità. “Congratulazioni a Kia per aver vinto la 34° edizione del prestigioso premio International Van of the Year” ha dichiarato Jarlath Sweeney, Chairman del comitato IVOTY. “Il PV5 totalmente elettrico stabilisce nuovi benchmark per il settore dei veicoli commerciali leggeri, combinando performance a zero emissioni con un’estrema funzionalità e un design che ridefinisce le aspettative sui van moderni.”

Per Kia si tratta di un riconoscimento straordinario, capace di proiettare il marchio in una nuova era della mobilità professionale elettrica. Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia Corporation, ha commentato: “Kia è da tempo all’avanguardia nei veicoli elettrici innovativi e PV5 porta questa leadership nel campo dei veicoli commerciali. È stato sviluppato tenendo conto delle esigenze dei clienti business, unendo praticità e design distintivo. Aver vinto al debutto l’International Van of the Year è per noi un onore che rafforza la nostra convinzione di poter ridefinire il segmento e plasmare il futuro della mobilità sostenibile per le aziende.”

Il PV5 è stato selezionato tra sette candidati, di cui tre completamente elettrici, a testimonianza della sempre maggiore centralità dell’elettrificazione nel comparto dei veicoli commerciali. “Vincere l’International Van of the Year è un grande onore e un segnale di fiducia da parte dei giornalisti più autorevoli del settore” ha dichiarato Marc Hedrich, President & CEO di Kia Europe. “PV5 è una novità nel mercato, ma questo riconoscimento conferma la capacità di Kia di unire ingegneria, design e funzionalità per rafforzare il proprio ruolo di leader nelle soluzioni di mobilità.”

Le prestazioni e la tecnologia del PV5 sono al centro di questo successo. Basato sulla piattaforma modulare elettrica E-GMP.S, il veicolo offre fino a 416 chilometri di autonomia nella versione Cargo Long e 412 chilometri nella versione Passenger, con tempi di ricarica rapidi: dal 10 all’80% in meno di 30 minuti in corrente continua. La capacità di carico utile supera i 790 chilogrammi, rendendolo un mezzo pratico e competitivo nel segmento dei veicoli per il trasporto professionale.

Non solo premi, ma anche record: la versione PV5 Cargo Long ha ottenuto un riconoscimento GUINNESS WORLD RECORDS™ per la maggiore distanza percorsa da un van elettrico a pieno carico con un solo “rifornimento” di energia. Un risultato che sottolinea la concreta fruibilità del veicolo nel mondo reale e la solidità del suo progetto tecnico.

Sangdae Kim, Executive Vice President e Head of PBV Division di Kia Corporation, ha aggiunto: “Kia ha inaugurato nel 2022 la divisione PBV con l’obiettivo di ridefinire il mercato dei veicoli commerciali leggeri. PV5 rappresenta la realizzazione di questa visione e il premio IVOTY conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Ogni dettaglio è stato pensato per rispondere alle necessità specifiche dei diversi tipi di business e il nostro percorso continuerà con l’ampliamento della gamma PBV.”

Il PV5 è già disponibile in tutta Europa nelle configurazioni Cargo Long e Passenger, mentre dal 2026 arriveranno ulteriori varianti, tra cui Chassis Cab, Cargo a passo corto (L1H1) e High Roof (L2H2). I futuri modelli della gamma, PV7 e PV9, sono attualmente in fase di sviluppo e completeranno l’offerta di Kia nel settore professionale elettrico.