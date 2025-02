Kia rivoluziona la gestione dell’energia nei veicoli elettrici con i nuovi servizi Smart Charging e V2H

Kia compie un nuovo passo avanti nell’innovazione e nell’efficienza energetica della sua gamma di veicoli elettrici (EV) con il lancio dei servizi Smart Charging e Vehicle-to-Home (V2H) in Europa e negli Stati Uniti. Questa iniziativa rappresenta il primo step dello sviluppo globale di Hyundai Motor Group verso la tecnologia Vehicle-to-Everything (V2X), che punta a trasformare i veicoli elettrici in hub energetici connessi e intelligenti.

Il servizio Smart Charging, disponibile inizialmente nei Paesi Bassi, aiuterà i proprietari di veicoli Kia a ottimizzare i costi della ricarica sfruttando le variazioni delle tariffe energetiche durante la giornata. Gli utenti potranno ricaricare i propri EV nelle fasce orarie più convenienti, ottenendo un significativo risparmio sul costo dell’energia.

Per facilitare questo processo, Kia ha sviluppato l’app Kia Smart Charge, disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store. L’app è compatibile con qualsiasi caricabatterie domestico e sincronizza i dati del veicolo con quelli del fornitore di energia, garantendo una ricarica nei momenti economicamente più vantaggiosi.

Ma le novità non finiscono qui: entro la fine del 2024, Kia introdurrà anche il servizio Vehicle-to-Grid (V2G), che permetterà agli utenti di restituire alla rete l’energia in eccesso, contribuendo alla stabilità del sistema elettrico e offrendo ulteriori opportunità di risparmio.

Negli Stati Uniti, Kia lancerà a partire dal 28 febbraio la funzionalità Vehicle-to-Home (V2H) in sette stati, tra cui la California. Questo servizio trasforma il SUV elettrico EV9 in una vera e propria fonte di energia di emergenza, utile in caso di interruzioni della rete elettrica.

Grazie alla tecnologia V2H, l’EV9 sarà in grado di immagazzinare energia quando le tariffe sono più basse e di utilizzarla successivamente per alimentare la casa nei momenti in cui l’energia è più costosa, permettendo un’ottimizzazione intelligente dei costi domestici.

Kia punta a espandere il servizio V2H ad altri stati e modelli EV, con particolare attenzione ai mercati chiave. Per garantire un’implementazione efficace, l’azienda sta collaborando con le autorità legislative e, in California, con i principali fornitori di servizi di pubblica utilità per estendere anche il programma V2G.

Queste iniziative sono parte della strategia globale di Hyundai Motor Group, che mira a trasformare i veicoli elettrici in componenti essenziali della rete energetica, riducendo i costi per gli utenti e migliorando la resilienza energetica delle abitazioni.