Kia: Sportage è il SUV ibrido più venduto nel 2024

La quinta generazione di Sportage ha raggiunto un traguardo straordinario, affermandosi come il C-SUV ibrido più venduto del 2024 (fonte: dati Dataforce e UNRAE 2024). Questo successo conferma l’apprezzamento degli automobilisti italiani per un modello che unisce un design distintivo, tecnologie all’avanguardia e sistemi di sicurezza avanzati.

Per celebrare questa importante conquista, Kia invita tutti gli appassionati a scoprire e provare la gamma Sportage in occasione dell’open-door weekend del 22 e 23 febbraio. Durante questo evento, sarà possibile accedere a vantaggi esclusivi fino a 10.000 € con il contratto di leasing K-Lease, oltre a rate a partire da 199€ al mese. Un’opportunità imperdibile per chi desidera avvicinarsi a un SUV che ha saputo conquistare il mercato.

La nuova generazione di Sportage è stata progettata e sviluppata appositamente per il mercato europeo, per soddisfare le esigenze dei consumatori e adattarsi perfettamente ai diversi percorsi stradali del continente. Il suo design è stato oggetto di un’evoluzione significativa negli anni, fino a incarnare oggi la filosofia “Opposites United” di Kia. Linee tese e nitide attraversano il corpo della vettura, mentre superfici pulite e muscolose conferiscono un impatto visivo deciso ma al contempo elegante.

La gamma Sportage offre diverse soluzioni di motorizzazione per rispondere alle esigenze di ogni guidatore: plug-in hybrid, full-hybrid, mild-hybrid benzina e mild-hybrid diesel. Un ventaglio di scelte che garantisce efficienza, potenza e sostenibilità, consolidando il ruolo di Sportage come punto di riferimento nel segmento dei SUV ibridi.

L’open-door weekend rappresenta quindi l’occasione perfetta per conoscere da vicino un modello che continua a ridefinire gli standard della mobilità moderna. Un evento da non perdere per chi desidera entrare nel mondo Kia con un’auto innovativa, sicura e dal design inconfondibile.