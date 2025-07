Kia XCeed MY26: una Special Edition e nuove motorizzazioni

Il mese di luglio 2025 segna il rinnovo della gamma XCeed di Kia per l’anno modello 2026, introducendo significative novità che arricchiscono l’offerta in termini di prestazioni e design. Tra le novità più attese spicca l’introduzione di una nuova Special Edition, pensata per offrire ai clienti un’esperienza di guida unica, caratterizzata da elementi di design esclusivi e comfort di livello superiore.

La gamma XCeed MY26 propone motori conformi alla normativa Euro 6e-bis e si articola in tre allestimenti distinti: Business, Special Edition e GT Line. Un’innovazione importante riguarda il motore benzina 1.6 T-GDi, disponibile in due livelli di potenza, 150 e 180 CV, associato a un cambio automatico a sette rapporti. Questi propulsori permettono di ottenere prestazioni superiori, in particolare sulla versione GT-line, che mantiene la sua identità dinamica e sportiva.

La Special Edition, dedicata a chi cerca esclusività senza compromessi, si distingue per la raffinata tinta Wolf Grey e interni personalizzati in Yuka Steel Gray, dettagli ereditati dalla GT-line, come i fari posteriori a LED a nido d’ape e le calotte degli specchietti in black high glossy. Questo allestimento combina estetica sportiva e sofisticatezza, arricchendosi di tecnologie avanzate tra cui il Supervision Cluster digitale da 12,3” e il sistema Smart Key.

Sulla versione Business, la gamma rimane semplice e funzionale, riducendo le varianti di motorizzazione disponibili al motore 1.0 T-GDi e alla sua variante MHEV con DCT, entrambe con potenza incrementata a 115 CV. Il modello 1.000 cm3 Mild Hybrid si rivela particolarmente adatto ai neopatentati.

Infine, la versione GT-line MY26 è indirizzata agli automobilisti più esigenti, confermando la sua esclusività e la qualità delle versioni precedenti, ma arricchendosi ulteriormente con nuove motorizzazioni e possibilità di personalizzazione. Questa versione supporta entrambi i livelli di potenza dell’1.6 T-GDi, con l’opzione del Plus Pack per la motorizzazione da 180 CV, che include interni in Kia Tex Delight, sedili riscaldabili e il sistema audio “premium sound system”.