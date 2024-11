KOVE: un’ampia gamma di modelli ad EICMA 2024

Nel panorama dei marchi distribuiti da Pelpi International, spicca KOVE, un nome che è ormai diventato sinonimo di avventura e prestazioni estreme. Grazie a una crescita rapida negli ultimi anni, KOVE si è affermato come uno dei brand di motociclette per il tempo libero in più rapida espansione nel settore, attirando un numero crescente di appassionati e professionisti del motociclismo.

A EICMA 2024, KOVE mette in mostra un’ampia gamma di modelli, tutti progettati per coloro che desiderano superare i limiti delle strade convenzionali e affrontare sfide su terreni impervi o competizioni internazionali. Tra i modelli più attesi, spiccano KOVE 450 RALLY EX e KOVE 800X RALLY, due motociclette pensate per gare estreme e percorsi di lunga distanza, come il RALLY DAKAR e l’AFRICA ECO RACE, dove KOVE sarà protagonista assoluto grazie al supporto completo di Pelpi International.

KOVE 450 RALLY EX è la versione “ready to race” del modello 450 RALLY, già molto apprezzato dagli appassionati nel corso del 2024. Questa moto si distingue per la sua leggerezza, resistenza e prestazioni, ed è stata progettata per affrontare condizioni estreme, come quelle imposte dalla leggendaria DAKAR. Equipaggiata con un motore monocilindrico, materiali ultraleggeri di ultima generazione e tecnologie all’avanguardia, la KOVE 450 RALLY EX non è solo destinata ai piloti professionisti: anche gli appassionati di rally possono trovare in questo modello un mezzo affidabile e performante. KOVE schiererà questo modello al RALLY DAKAR 2025 con il suo team ufficiale composto da piloti e staff cinesi e dal team KOVE ITALIA, gestito da Pelpi International, con i piloti italiani Cesare Zacchetti e Ottavio Missoni.

Accanto alla 450, KOVE presenterà il modello KOVE 800X RALLY, che va ad affiancare la KOVE 800X PRO, già disponibile presso la rete di concessionari italiani del marchio e che ha riscosso grande successo tra gli appassionati nel corso dell’anno. La KOVE 800X RALLY, con il suo motore bicilindrico potente e il robusto telaio, è ideale per le lunghe traversate su terreni accidentati. Anche questo modello si distingue per leggerezza, facilità di guida e prestazioni elevate. La KOVE 800X RALLY parteciperà all’AFRICA ECO RACE 2025 con il team KOVE ITALIA, dove sarà guidata dal campione europeo di motorally Matteo Bottino.