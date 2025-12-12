Connect with us

La 911 GT3 90 F. A. Porsche: un’auto da collezione che rende omaggio al designer visionario

Per rendere omaggio ai 90 anni dalla nascita di Ferdinand Alexander Porsche, il visionario designer che diede forma alla leggendaria 911, Porsche presenta una versione esclusiva in soli 90 esemplari: la 911 GT3 90 F. A. Porsche. Realizzata dal programma Sonderwunsch in collaborazione con Mark Porsche, figlio minore del celebre designer, questa edizione speciale racchiude l’essenza della filosofia stilistica di F. A. Porsche, improntata alla funzionalità pura e alla riduzione all’essenziale.

“Sono certo che mio padre avrebbe apprezzato davvero questa 911 speciale. Grazie a numerosi dettagli siamo riusciti a includere in questo emozionante progetto tutte le sue preferenze personali”, ha dichiarato Mark Porsche.

La 911 GT3 90 F. A. Porsche si distingue per la vernice esclusiva F. A. Greenmetallic, creata appositamente dagli esperti del programma Paint to Sample Plus, ispirandosi all’Oak Green Metallizzato dell’iconica 911 personale di F. A. Porsche. Questo modello sarà il primo a mostrare il nuovo contrassegno distintivo sul montante anteriore, simbolo dei progetti Paint to Sample e Paint to Sample Plus a partire dal 2026.

L’estetica della vettura è completata dai cerchi Sport Classic in nero satinato lucido, che richiamano i celebri cerchi Fuchs e sono dotati di meccanismo di serraggio centrale. Sul cofano posteriore spicca un badge placcato in oro galvanizzato con il logo “90 F. A. Porsche”, esclusivo di questa serie limitata.

L’abitacolo reinterpreta il gusto personale del designer tedesco combinando eleganza e artigianalità. I sedili sono rivestiti in pelle Club color Tartufo con cuciture decorative color Gesso e inserti centrali in tessuto F. A. Grid Weave, il cui motivo trae ispirazione da una giacca molto amata da F. A. Porsche. Lo stesso tessuto è utilizzato anche per il vano portaoggetti, l’astuccio portadocumenti e il tappetino reversibile del bagagliaio.

Particolarmente pregiati sono anche il pomello del cambio in multistrato di noce a poro aperto con la firma incisa di F. A. Porsche e la targhetta placcata in oro sul cruscotto con la silhouette della 911, la scritta “One of 90” e la riproduzione autografa del fondatore. L’orologio Sport Chrono presente sul cruscotto rievoca l’originale Chronograph I, creato per F. A. Porsche stesso, a conferma dell’unione tra design automobilistico e orologeria di precisione.

Sotto la carrozzeria, la 911 GT3 90 F. A. Porsche mantiene intatta l’anima sportiva. Basata sulla 911 GT3 con pacchetto Touring, la vettura monta un motore flat-six aspirato da 4,0 litri capace di erogare 375 kW (510 CV) e 450 Nm di coppia, garantendo le prestazioni che da sempre contraddistinguono la famiglia GT.

Ogni acquirente riceverà un esclusivo Porsche Design Chronograph 1 – 911 GT3 90 F. A. Porsche, realizzato a mano nel laboratorio Porsche di Grenchen. L’orologio presenta indici e lancette luminescenti Super-LumiNova® dall’effetto “patina”, il logo Porsche Design storico e un rotore che riprende forma e colore delle ruote dell’auto. Sul fondello sono incisi il numero progressivo (XX/90) e la firma di F. A. Porsche.

La cassa in titanio ultraleggero è rivestita in nero come il modello del 1972, mentre il cinturino intercambiabile riprende i materiali e le tonalità dell’abitacolo. Il cronografo è certificato COSC, a conferma della sua eccellenza tecnica e precisione cronometrica.

Il pacchetto speciale comprende anche un raffinato borsone da viaggio Porsche Design, creato con gli stessi materiali della vettura: pelle Tartufo con cuciture Gesso e fodera in tessuto F. A. Grid Weave. A questo tributo si aggiunge il ritorno di un oggetto iconico ideato da F. A. Porsche negli anni ’60, lo slittino sportivo Porsche Junior, riproposto in fibra di carbonio e prodotto anch’esso in 90 esemplari nel colore F. A. Greenmetallic.

Ferdinand Alexander Porsche, nato l’11 dicembre 1935, è ricordato non solo per aver plasmato la prima 911, ma anche per aver fondato nel 1972 lo studio Porsche Design, diventato sinonimo di stile funzionale e senza tempo. Oggi, lo Studio F. A. Porsche di Zell am See continua a rappresentare il cuore creativo del marchio, portando avanti la filosofia del suo fondatore, secondo cui la forma deve scaturire dalla funzione.

Con la 911 GT3 90 F. A. Porsche, la Casa di Stoccarda celebra non solo un anniversario, ma un’eredità di genio creativo e di passione per il design destinata a rimanere un punto di riferimento nell’automotive mondiale.

La vettura potrà essere ordinata da aprile 2026 al prezzo di 366.327 euro IVA inclusa, con avvio della produzione nella seconda metà dello stesso anno. Solo novanta fortunati collezionisti potranno aggiudicarsi questo omaggio al designer che ha reso leggendario il nome Porsche.

