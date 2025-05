La Federazione Italiana Triathlon sceglie Suzuki

La Federazione Italiana Triathlon (FITri) ha annunciato il rinnovo della partnership con Suzuki per la stagione sportiva 2025-2027, estendendo una collaborazione che punta ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La scelta di Suzuki come partner conferma l’impegno della casa di Hamamatsu nei confronti dello sport e dei valori che lo accompagnano, come il miglioramento continuo e la sostenibilità.

Suzuki, da oltre 110 anni, è al fianco dei suoi clienti per migliorare la qualità della vita attraverso soluzioni di mobilità sostenibili che includono automobili, motociclette e motori fuoribordo. Questa filosofia si sposa perfettamente con l’approccio della FITri, che dal 1997 promuove il triathlon, una disciplina che unisce nuoto, ciclismo e corsa, nel rispetto dell’ambiente e della competizione leale.

Il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei, ha commentato con entusiasmo il rinnovo dell’accordo: “Siamo davvero orgogliosi di poter annunciare il rinnovo di una partnership importante, come quella con Suzuki Italia, che parte da valori condivisi, da una visione comune di sport e dalla voglia di lavorare insieme. Rinnoviamo così un accordo che ci introduce verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 con l’obiettivo di valorizzare al meglio le attività della Nazionale italiana triathlon e dei nostri atleti che indosseranno il body azzurro nel mondo”.

Dall’altra parte, Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, ha espresso la sua soddisfazione per la prosecuzione della collaborazione: “FITri sceglie ancora Suzuki, e noi siamo orgogliosi di proseguire al fianco di una Federazione e di uno sport come il Triathlon con cui condividiamo valori fondamentali: il miglioramento continuo, la sfida consapevole ai propri limiti, il rispetto delle regole e dell’avversario. Suzuki, da sempre vicina al cliente, come gli atleti della ‘triplice’ si muove su tre fronti: la mobilità a quattro ruote, l’emozione delle due ruote e l’avventura in mare. In ognuno di questi ambiti, Suzuki offre motorizzazioni affidabili ed efficienti, proprio come il triathlon mette alla prova la macchina agonistica degli atleti su tre discipline diverse, in perfetto equilibrio tra tecnica, resistenza e passione”.

Questo accordo non solo rafforza il legame tra Suzuki e FITri, ma sottolinea anche un impegno congiunto verso valori come la sfida ai propri limiti e l’adattamento a condizioni diverse, qualità necessarie sia nel mondo sportivo che in quello automobilistico. Attraverso questa partnership, entrambe le organizzazioni si preparano ad affrontare nuove sfide con l’obiettivo di promuovere uno sport sano e rispettoso dell’ambiente.