La Lancia Flaminia Presidenziale: ambasciatrice d’italianità nel mondo

Ieri, 2 giugno 2025, la città di Roma è stata teatro delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana, un evento che ricorda la nascita della Repubblica nel 1946. Quest’anno, come da tradizione, la Lancia Flaminia Presidenziale ha accompagnato il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nel percorso di apertura della parata militare. Un simbolo di eleganza e prestigio, la Flaminia non è solo un’auto storica, ma anche un ambasciatore dell’italianità nelle occasioni istituzionali.

Dal 1961, la Lancia Flaminia Presidenziale, con la sua inconfondibile vernice “Blu Notte” e gli interni in pelle Connolly nera, ha prestato servizio per il Quirinale, accompagnando dignitari e capi di Stato, tra cui figure illustri come la regina Elisabetta II, J.F. Kennedy e Charles De Gaulle. “Simbolo di creatività e di eleganza nel mondo, la Lancia Flaminia è uno dei nove modelli Lancia che hanno ispirato il design delle vetture future del marchio,” si legge nel comunicato di Lancia.

Nel 1957, la Flaminia fu presentata al Salone di Ginevra, dotata di un motore V6 da 2.5 litri, designata per sostituire la Lancia Aurelia. Diversi modelli speciali furono realizzati, tra cui la versione prodotta da Pininfarina nel 1961, scelta come vettura ufficiale del Presidente allora in carica, Giovanni Gronchi.

La tradizione e la storia si fondono con l’innovazione e la sostenibilità per Lancia. La nuova Gamma, che sarà prodotta nello stabilimento di Melfi a partire dal 2026, rappresenta l’erede naturale della Flaminia con versioni elettriche e ibride, segnando un passo avanti verso un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato. “Disegnata, progettata e sviluppata in Italia, la nuova ammiraglia Lancia incarna l’impegno del brand verso la sostenibilità e le alte prestazioni, celebrando l’eleganza inconfondibile che ha definito Lancia per decenni,” continua il comunicato.

Con 118 anni di storia, Lancia si prepara a una nuova era. La “Renaissance” del marchio si basa su innovazione, design senza tempo e un forte impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale. Lancia si affaccia al futuro con grande impegno e ambizione, pronta a valorizzare l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.