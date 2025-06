La Leggendaria DS compie 70 anni: una celebrazione con monete d’arte in edizione limitata

In occasione del 70° anniversario della leggendaria DS, simbolo dell’eccellenza automobilistica francese, DS Automobiles e la Zecca francese continuano una collaborazione di prestigio che ha già riscosso un grande successo. Dopo il lancio e l’esaurimento di una prima moneta da 10 euro in tempi record, la collezione si è arricchita di nuovi esemplari in edizione limitata che celebrano la storia ed il design rivoluzionario di questa icona del XX secolo.

DS Automobiles e la Zecca francese hanno presentato pezzi unici: monete da 10 EURO e da 20 EURO in argento massiccio, e una raffinata moneta da 20 EURO in oro. Prodotte in Francia con un design esclusivo e sofisticato, queste monete sono stati realizzate per collezionisti ed estimatori delle bellezze automobilistiche.

La DS, progettata da Flaminio Bertoni e André Lefèbvre nel 1955, ha segnato un’epoca con le sue linee avanguardistiche e innovazioni tecniche come le sospensioni idropneumatiche. Questa vettura non è stata solo un punto di riferimento nel mondo automobilistico, ma anche un simbolo di eleganza e ingegneria.

In questa celebrazione del 70° compleanno, le monete da collezione riflettono il fascino senza tempo della DS. La serie include anche un miniset dalla tiratura limitata di soli 500 esemplari che celebra con uno stile elegante i dettagli iconici della vettura originale.

Marc Schwartz, CEO della Zecca Francese, afferma: “Il mondo automobilistico e la Zecca francese condividono un gusto spiccato per la bellezza e l’innovazione tecnica. Ci è sembrato naturale celebrare il 70° anniversario di una vettura leggendaria: la DS, un’occasione unica per mettere in luce il know-how delle nostre organizzazioni. Gli appassionati sapranno apprezzare tutti i richiami presenti sulle monete di questa collezione celebrativa.”

Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles, esprime la sua soddisfazione: “Il nostro marchio DS Automobiles si fonda su un’eredità eccezionale, quella della DS 19 nata 70 anni fa. Continuiamo a portare avanti i valori di innovazione, eccellenza e avanguardia che costituiscono il DNA di questa vettura leggendaria. La DS è diventata un must per i collezionisti di auto, e senza dubbio apprezzeranno la nostra collaborazione con la Zecca francese.”

Infine, Joaquin Jimenez, Generale Incisore della Zecca francese, sottolinea: “Sono davvero felice di presentare questa moneta dedicata al 70° anniversario della DS, un’auto che mi affascina e a cui sono particolarmente legato. La DS è un vero simbolo del design e del savoir-faire francese, con le sue linee uniche e il suo comfort rivoluzionario. Ho voluto riflettere questa eleganza e quell’innovazione che hanno conquistato intere generazioni, diventando una leggenda.”

Le monete, disponibili sul sito ufficiale della Zecca francese e presso i rivenditori autorizzati, rappresentano non solo un tributo a un’auto iconica ma anche un’affermazione del valore e della perizia artistica che caratterizza da sempre la produzione francese.