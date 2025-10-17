La magia natalizia su console e PC: arriva The Elf on the Shelf – Eroi del Natale

La magia natalizia si svela in una nuova emozionante avventura, grazie al lancio di The Elf on the Shelf: Eroi del Natale, disponibile ora per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Creato dalla collaborazione tra The Lumistella Company e Outright Games, questo gioco di avventura e piattaforme in 2D celebra i 20 anni di The Elf on the Shelf, un’icona natalizia apprezzata in tutto il mondo.

The Lumistella Company, conosciuta per aver nutrito l’immaginazione di milioni di famiglie in oltre 29 paesi, ha realizzato questo gioco per consentire ai giocatori di vivere la tradizione in maniera innovativa. “Non vedevamo l’ora di immergere ulteriormente le famiglie nella magia del Polo Nord attraverso Eroi del Natale”, ha dichiarato Chanda Bell, cofondatrice e co-CEO di The Lumistella Company. “Abbiamo sempre cercato nuovi modi per condividere con il mondo i nostri personaggi, nonché le nostre storie e avventure, e ora le famiglie potranno finalmente vivere questa fantastica avventura di persona”.

In The Elf on the Shelf: Eroi del Natale, i giocatori assumono il ruolo di un esploratore Elfo apprendista. L’obiettivo è affrontare 24 livelli ambientati al Polo Nord, che spaziano dai campi di addestramento ghiacciati al cuore della bottega di Babbo Natale. Il gioco è ricco di enigmi gioiosi, sfide a tema biscotti e minigiochi deliziosi. Grazie a comandi intuitivi e opzioni di accessibilità, come la raccolta automatica e la modalità invincibile, anche i giocatori più giovani possono partecipare all’avventura natalizia.

Con oltre 31 milioni di Elfi esploratori e prodotti correlati venduti globalmente, The Lumistella Company continua a portare gioia e creatività nelle case di tutto il mondo. Ora, tramite Eroi del Natale, la tradizione di The Elf on the Shelf raggiunge nuove vette nel mondo dei videogiochi, promuovendo legami familiari e momenti di pura magia natalizia.