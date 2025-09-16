La Notte delle Hit: Suzuki Jukebox approda su Rai1 con un cast stellare

Il mondo della musica si prepara a vivere due serate indimenticabili con il nuovo show televisivo, Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, in onda su Rai1 il 18 e 19 settembre. Lo spettacolo promette di trasportare il pubblico attraverso un viaggio musicale che ripercorre i successi pop dagli anni ’60 ai 2000, con la partecipazione di artisti nazionali e internazionali che hanno fatto la storia della musica.

Suzuki Jukebox, condotto da Antonella Clerici insieme a Clementino, celebra la passione degli italiani per la musica come forma di espressione autentica e universale. L’obiettivo dell’evento è quello di trasmettere energia, emozioni e un senso di comunità attraverso i brani iconici dei decenni passati.

La line-up delle due serate è eccezionale e include nomi di rilievo come Anastacia, Gipsy Kings, Michael Sembello, Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay e tanti altri. Gli spettatori rivivranno le emozioni delle canzoni che hanno segnato intere generazioni, grazie alla presenza degli interpreti originali.

Suzuki, sponsor dell’evento, ribadisce il suo legame con la musica sottolineando come questo rapporto si concreti attraverso valori condivisi di passione e rispetto per l’ambiente. Durante le serate, la Suzuki Swift Hybrid e la Suzuki DJ Station saranno protagoniste, accompagnando il pubblico nei momenti salienti dello show e sui social con clip esclusive per coinvolgere la comunità online.

Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit è un’occasione unica per celebrare la musica con uno spettacolo ricco di momenti emozionanti, in cui le voci e i volti di artisti leggendari riecheggeranno nei cuori degli spettatori e nelle case italiane.