La nuova gamma i-Luz di Simoni Racing

Lo sviluppo della tecnologia led è in continua evoluzione e Simoni Racing presenta la nuova gamma iLuz. Alta luminosità, velocità di accensione, basso consumo, maggiore durata e warning canceller integrato sono le caratteristiche principali di questa nuova “generazione” di lampadine a led.

Per installare i kit iLuz, non sono necessari adattatori o modifiche che invalidano la garanzia del veicolo, infatti sono Plug & Play. Attualmente disponibili per attacchi H1, H4, H7, HB3-HB4, H16 (5202), HIR2 e H11 quest’ultimo è compatibile anche per H8, H9 e H16 (3623), tutti con 10W di potenza, questi kit hanno una resa luminosa di 2000 lumen per ogni lampadina.

La gamma iLuz è anche sinonimo di sicurezza perchè garantiscono un’ottima portata della luminosità anche in situazioni con scarsa luminosità e di notte.

Maggiore efficienza luminosa con minor consumo di energia, significa anche aumentare la durata della batteria e di altri componenti elettrici. Insomma un prodotto che riesce a coniugare prezzo affidabilità, design e tecnologia e che punta dritto alla sicurezza.