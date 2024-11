La nuova gamma MINI JCW: ancora più prestazioni, ancora più scelta

I motori elettrici della MINI John Cooper Works Electric e della MINI John Cooper Works Aceman sviluppano fino a 190 kW/258 CV e 350 Nm di coppia, a cui si aggiunge un electric boost di 20 kW per una spinta extra in accelerazione. Entrambi i modelli, dotati di pneumatici ad alte prestazioni, garantiscono l’inconfondibile sensazione da go-kart, grazie a una regolazione delle sospensioni specifica per la gamma JCW. Anche l’autonomia è notevole: fino a 371 km per la versione Electric a tre porte e fino a 355 km per la versione Aceman a cinque porte, rendendo le prestazioni elettriche un’opzione concreta per ogni tipologia di viaggio.

La MINI John Cooper Works e la MINI John Cooper Works Cabrio continuano a rappresentare l’essenza della guida sportiva con il potente motore TwinPower Turbo. Con una potenza di 231 CV e una coppia di 380 Nm, questi modelli raggiungono i 100 km/h in meno di 6,5 secondi. Il cambio automatico a doppia frizione consente cambi di marcia rapidi e dinamici, mentre il design muscoloso, con dettagli ispirati al motorsport, come l’ampia griglia anteriore e il diffusore posteriore, enfatizza il carattere sportivo delle vetture.

Per chi cerca un’auto dalle prestazioni potenti anche su terreni accidentati, la MINI John Cooper Works Countryman ALL4, con la sua trazione integrale, offre un’esperienza di guida robusta e versatile. Con i suoi 300 CV e una coppia di 400 Nm, è perfetta per l’avventura senza limiti su strada e fuoristrada. L’aspetto possente e i dettagli stilistici aerodinamici rendono la Countryman ALL4 un SUV unico, perfetto per chi non vuole scendere a compromessi tra potenza e stile.

Gli interni della gamma John Cooper Works offrono un’esperienza visiva e tattile che richiama il mondo del motorsport. Volanti sportivi, sedili avvolgenti e il sistema audio Harman Kardon garantiscono un comfort e un piacere di guida elevati, completati dalla Digital Key Plus che consente di sbloccare il veicolo tramite smartphone. Nei modelli elettrici è disponibile anche il Remote Parking, che permette di parcheggiare e riprendere la vettura tramite smartphone.

Una storia di successi nel motorsport, iniziata nel 1961, lega ancora oggi la MINI John Cooper Works alle sue radici nelle corse. Le tre vittorie al Rally di Monte Carlo negli anni ‘60 sono solo alcuni dei momenti epici di una carriera che continua, con l’ultimo trionfo al Nürburgring di un prototipo basato su una John Cooper Works.

La gamma MINI John Cooper Works rappresenta dunque l’essenza delle alte prestazioni, dove passato e futuro si fondono, offrendo ai fan del marchio una gamma completa che risponde sia alle esigenze di chi desidera un’auto sportiva tradizionale, sia a chi cerca l’innovazione dell’elettrico.