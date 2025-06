La nuova Golf GTI EDITION 50 è la Volkswagen di serie più veloce sul circuito del Nordschleife

In attesa di arrivare sul mercato nel 2026, la nuova Volkswagen Golf GTI EDITION 50 ha già conquistato un posto nella storia. Presentata in anteprima mondiale durante la 24 Ore del Nürburgring, la GTI per il 50° anniversario dell’iconica compatta sportiva ha stabilito un nuovo record sul giro con un tempo di 07:46:13 minuti, diventando la Volkswagen di serie più veloce mai vista sul Nordschleife.

A siglare questa impresa è stato Benny Leuchter, collaudatore ufficiale del marchio e volto noto tra gli appassionati del motorsport tedesco. Il record è stato realizzato con un veicolo di pre-produzione identico alla versione che sarà poi commercializzata, una dimostrazione concreta del potenziale ingegneristico della nuova GTI. Leuchter ha dichiarato: “La nuova Golf GTI EDITION 50 rappresenta l’essenza stessa del concetto GTI, un equilibrio perfetto tra potenza, precisione e trazione anteriore. È incredibile con quanta facilità si possa spingere così forte su un circuito tecnico come il Nürburgring.”

Il modello da record era dotato di un pacchetto Performance opzionale, che include un telaio ad alte prestazioni e pneumatici semi-slick Potenza Race da 19 pollici sviluppati da Bridgestone. Le ruote forgiate ultraleggere su cui sono montati hanno contribuito a ridurre sensibilmente le masse non sospese, migliorando la risposta dinamica della vettura. Leuchter sottolinea: “Questo pacchetto è stato determinante: ha permesso di sfruttare al massimo le doti del telaio e garantire stabilità eccezionale in ogni fase del giro.”

Il setup della Golf GTI EDITION 50 è stato progettato specificamente per affrontare le difficoltà del leggendario Nordschleife, noto anche come “Inferno Verde”. Leuchter ha elogiato la capacità dell’auto di gestire le asperità dell’asfalto e mantenere elevatissime velocità in curva, un aspetto fondamentale su un tracciato tecnico e fisicamente impegnativo lungo 20,8 chilometri. “L’aplomb con cui la GTI domina ogni curva è straordinario,” ha commentato.

La prestazione della EDITION 50 non è soltanto un record assoluto per le Volkswagen stradali, ma anche un sorpasso simbolico nei confronti di modelli precedenti. Nel 2016, Leuchter aveva firmato il giro record con una Golf GTI Clubsport S da 310 CV in 07:49:21. Poi, nel 2022, aveva abbassato quel tempo con la Golf R 20 Years (333 CV e trazione integrale), fermando il cronometro a 07:47:31. Eppure, oggi è proprio una GTI a trazione anteriore ad aver riscritto la gerarchia.

Importante precisare che il tempo di 07:46:13 minuti della Golf GTI EDITION 50 include anche i circa 200 metri non calcolati nelle precedenti misurazioni. Eliminando questo tratto, il tempo comparabile risulta essere 07:41:27, un risultato che sorpassa nettamente anche quello della Golf R. “Tre anni fa non avrei mai pensato che una GTI potesse battere così nettamente una Golf R, soprattutto con un meteo tutt’altro che ideale,” ha aggiunto Leuchter, sottolineando la qualità dell’assetto e il potenziale eccezionale della nuova vettura.