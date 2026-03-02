La nuova Mazda CX-5 arriva nelle concessionarie italiane con un’offerta esclusiva

La terza generazione della Mazda CX-5 è ora disponibile in tutte le concessionarie italiane. Il marchio giapponese porta sul mercato un modello profondamente rinnovato, progettato secondo la filosofia del miglioramento continuo e arricchito da un’offerta di lancio particolarmente vantaggiosa, valida fino al 31 marzo.

Una storia di successo globale — La Mazda CX-5 è da tempo uno dei pilastri della gamma del costruttore di Hiroshima. Con oltre 5 milioni di unità vendute nel mondo alla fine del 2025, il SUV compatto si conferma come uno dei modelli più apprezzati nella storia del marchio, terzo dopo la Mazda 323 e la Mazda3 a raggiungere questo traguardo. È, inoltre, il modello che ha raggiunto questa cifra nel minor tempo, una testimonianza del suo successo trasversale in tutti i mercati internazionali.

Evoluzione del design e del piacere di guida — Questa nuova generazione riflette l’essenza del principio giapponese Kaizen, che rappresenta il miglioramento costante. I progettisti e i designer hanno voluto mantenere la riconoscibilità del linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, esaltandone le linee e raffinando proporzioni, materiali e qualità percepita. Il risultato è un SUV che combina emozione di guida e funzionalità, offrendo al contempo interni più curati e un equipaggiamento di serie più ricco.

Un’offerta di lancio senza precedenti — Fino al 31 marzo, chi sceglie la nuova Mazda CX-5 potrà beneficiare di condizioni particolarmente favorevoli. Il prezzo di partenza è fissato a 32.900 euro in caso di permuta con finanziamento Mazda Advantage e include il nuovo Mazda Service Pack, che copre tre tagliandi omaggio. Per i clienti Mazda già registrati, l’offerta diventa ancora più interessante: 31.400 euro con le medesime condizioni di finanziamento.

Le rate mensili partono da 260 euro per i già clienti e da 279 euro per i nuovi acquirenti, con tasso agevolato al 4,99%. Il Service Pack introdotto con la CX-5 rappresenta una novità assoluta per la casa automobilistica, garantendo costi di manutenzione fissi già al momento dell’acquisto e assistenza stradale inclusa.

Il nuovo Mazda Service Pack — Questa formula di manutenzione prepagata nasce per semplificare la gestione del veicolo durante i primi anni di vita. Il pacchetto comprende tre tagliandi programmati e copre non solo la manutenzione ordinaria, ma anche le spese accessorie e il soccorso stradale. In questo modo, i clienti Mazda possono pianificare con serenità i costi d’esercizio, affidandosi alla rete ufficiale della casa madre.

Con la terza generazione della CX-5, Mazda rafforza la propria offerta nel segmento dei SUV di medie dimensioni, puntando su un mix equilibrato di eleganza, efficienza meccanica e attenzione al cliente. L’obiettivo è chiaro: consolidare ulteriormente un successo globale già straordinario, proiettando la CX-5 verso una nuova fase della sua evoluzione, sempre fedele al DNA del marchio orientato alla qualità e al piacere di guida.