La nuova Mazda CX-80 in Tour Estivo, l’ammiraglia giapponese

La Mazda CX-80 si prepara a conquistare i cuori degli automobilisti italiani con un tour estivo esclusivo nei saloni ufficiali della rete dei concessionari. Il viaggio inizia il 29 luglio da Roma e attraverserà lo Stivale per un totale di 10 tappe, terminando il 30 agosto a Treviso. Questa iniziativa offre un’opportunità unica di conoscere in anteprima l’ultima ammiraglia della casa giapponese, il cui lancio ufficiale è previsto per ottobre.

Caratteristiche e Versatilità

La nuova Mazda CX-80 arricchisce la gamma dei SUV premium, affiancando la Mazda CX-60. A differenza di quest’ultima, la CX-80 può ospitare comodamente fino a 7 passeggeri, offrendo sicurezza e divertimento di guida in una vasta gamma di scenari. Con un passo di ben 3.120 mm, il SUV più spazioso della casa giapponese offre diverse opzioni di configurazione interna, tra cui l’opzione a 7 posti con divano a tre posti in seconda fila o l’opzione a 6 posti con poltrone singole e corridoio centrale o consolle centrale.

Motorizzazioni e Allestimenti

La CX-80 rappresenta l’approccio multi-soluzione di Mazda, disponibile sia con motorizzazione diesel 6 cilindri in linea da 249 CV dotata di tecnologia M Hybrid BOOST48V, sia nella versione Plug-in Hybrid da 327 CV. Gli allestimenti offerti sono cinque: Exclusive Line, Homura, Homura Plus, Takumi e Takumi Plus. Tutti gli allestimenti sono caratterizzati da dotazioni elevate in termini di comfort, versatilità e sicurezza, inclusi cerchi in lega da 20”, proiettori a LED, impianto di infotainment con assistente vocale Alexa, climatizzatore a tre zone e molto altro.

Dotazioni di Sicurezza e Comfort

La dotazione di sistemi di assistenza alla guida della CX-80 è completa, includendo avvisi di presenza di passeggeri o oggetti nei sedili posteriori, sistemi di frenata assistita, monitoraggio posteriore e mantenimento della carreggiata. Le versioni più ricche aggiungono ulteriori equipaggiamenti come rivestimenti in pelle Nappa, sistema di regolazione del posto di guida mediante Face Recognition, portellone posteriore Hands Free, impianto audio Bose e tetto panoramico in cristallo.

Offerte Speciali per il Pre-Lancio

Fino al 30 settembre, sarà possibile pre-ordinare la nuova Mazda CX-80 usufruendo dell’offerta “Welcome Pack”, che include:

Fino a 5.000€ di vantaggio in caso di permuta o rottamazione.

Mazda Advantage con mini tasso promozionale.

Un esclusivo pacchetto accessori: battitacco illuminati, protezione vano bagagli, protezione soglia di carico, pedali sportivi in alluminio e guscio copri chiave in pelle.

Il Dealer Bonus

Per celebrare questo tour, i concessionari Mazda di tutta Italia offriranno ai primi clienti un ulteriore contributo di 1.500€, arricchendo l’offerta di pre-lancio per chi acquisterà la CX-80 in anteprima entro il 30 settembre.

Non perdere l’occasione di scoprire la nuova Mazda CX-80 durante questo tour esclusivo e preparati ad essere tra i primi a vivere l’esperienza di guida offerta dall’ammiraglia giapponese.