La nuova Volkswagen T-Roc debutta in Italia con un Open Weekend esclusivo

La bestseller di casa Volkswagen si prepara a tornare protagonista sulle strade italiane. Sabato 24 e domenica 25 gennaio tutti i concessionari Volkswagen apriranno le porte per l’Open Weekend dedicato al lancio della nuova generazione di T-Roc, offrendo al pubblico la possibilità di scoprirla da vicino e di provarla su strada.

La nuova T-Roc, uno dei modelli più amati in Europa, si rinnova profondamente per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento a design, tecnologia e sostenibilità. Il SUV compatto di Volkswagen convince per il suo design espressivo, le motorizzazioni ibride efficienti e l’elevata qualità costruttiva. Ogni dettaglio, dagli esterni moderni alle rifiniture interne, è stato pensato per offrire una combinazione equilibrata tra eleganza, sportività e comfort.

Particolare attenzione è stata posta anche alla sicurezza e all’esperienza di guida. La nuova T-Roc vanta un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida e tecnologie da classe superiore, in grado di rendere ogni viaggio più piacevole e rilassato. Dopo anni di successi, Volkswagen rinnova un modello che ha contribuito in modo significativo al rafforzamento della presenza del marchio nel segmento dei SUV compatti.

L’offerta di motorizzazioni comprende soluzioni ibride aggiornate, pensate per garantire efficienza e bassi consumi senza rinunciare alle prestazioni. Tra le versioni disponibili si distingue la T-Roc Life 1.5 eTSI 115 CV DSG, proposta a 29.900 euro con permuta oppure a 299 euro al mese con Progetto Valore Volkswagen. Un’offerta che sottolinea la volontà del marchio di rendere accessibile una mobilità moderna e sostenibile.