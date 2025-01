La prima BMW M3 CS Touring: il DNA racing incontra la massima versatilità

BMW presenta la nuova M3 CS Touring, un’edizione speciale che porta le prestazioni della casa bavarese a un livello superiore. Basata sulla BMW M3 Competition Touring con M xDrive, questa versione esalta il carattere sportivo della gamma, combinando un motore sei cilindri in linea da 550 CV, un telaio ottimizzato e una riduzione del peso grazie all’uso esteso della fibra di carbonio (CFRP). Il risultato è un’auto che offre un’esperienza di guida estrema sia in pista che nella quotidianità.

BMW ha aggiornato il motore M TwinPower Turbo, portando la potenza a 550 CV e la coppia massima a 650 Nm, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. Il cambio M Steptronic a otto rapporti e la trazione integrale M xDrive migliorano la dinamica di guida, con la possibilità di selezionare la modalità 2WD per chi cerca un’esperienza di guida a trazione posteriore.

La vettura sarà presentata in anteprima mondiale il 30 gennaio 2025 presso il circuito di Mount Panorama a Bathurst, in Australia, durante la Bathurst 12 Hour. Le consegne inizieranno a marzo 2025 nei mercati selezionati, con la Germania come principale mercato di riferimento. La produzione avverrà nello stabilimento BMW di Monaco.

Il motore da 3,0 litri è progettato per affrontare le sollecitazioni della pista, con un basamento rigido a ponte chiuso, un albero a gomiti forgiato e una testata stampata in 3D. Il sistema di raffreddamento e l’alimentazione dell’olio sono stati sviluppati per garantire la massima efficienza anche nelle condizioni più estreme.

La messa a punto del telaio è stata ottimizzata per la BMW M3 CS Touring, con sospensioni adattive M, sterzo M Servotronic e freni M Compound di serie. È disponibile anche l’opzione dei freni ceramici M Carbon, per una potenza frenante ancora più elevata. I cerchi in lega forgiati M sono offerti in Bronzo dorato opaco o Nero opaco, con pneumatici da pista per il massimo grip.

L’uso estensivo della fibra di carbonio riduce il peso di circa 15 kg rispetto alla M3 Competition Touring. Cofano, splitter anteriore, prese d’aria e diffusore posteriore sono realizzati in CFRP, così come gli interni, con sedili M Carbon e console centrale in fibra di carbonio.

Il design si distingue per la griglia anteriore M ultraleggera senza cornice e i fari gialli ispirati alle auto da corsa GT. I colori disponibili includono British Racing Green, Laguna Seca Blue, Frozen Solid White e Sapphire Black metallizzato, con dettagli in nero lucido e un profilo rosso sullo spoiler posteriore.

All’interno, la BMW M3 CS Touring integra l’ultima versione del sistema BMW iDrive 8.5, con display curvo e comandi touch intuitivi. Il sistema M Drive Professional include funzioni avanzate come M Drift Analyser e M Laptimer, ideali per chi vuole migliorare le proprie prestazioni in pista.

L’equipaggiamento di serie comprende il BMW Live Cockpit Professional, il BMW Head-Up Display, l’impianto audio Harman Kardon e il climatizzatore automatico bi-zona. Tra gli optional, il BMW Drive Recorder e il pacchetto Driving Assistant per un ulteriore livello di sicurezza e assistenza alla guida.

La nuova BMW M3 CS Touring rappresenta la perfetta fusione tra prestazioni da pista e versatilità da Touring, offrendo un’auto capace di regalare emozioni pure sia in circuito che nella guida quotidiana. Con dettagli esclusivi, materiali ultraleggeri e tecnologie all’avanguardia, questa edizione speciale è destinata a diventare un riferimento nel segmento delle sportive ad alte prestazioni.