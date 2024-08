La Range Rover House riapre le porte a Courmayeur

Range Rover torna a Courmayeur, nello Chalet de l’Ange, per offrire un’esperienza esclusiva dal 9 al 18 agosto. Durante questo periodo, gli appassionati del brand avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera unica, rispettando e valorizzando il territorio circostante.

Saranno organizzate una serie di attività speciali per i partecipanti, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino la magia della Range Rover House che mira a celebrare l’eccellenza del marchio e a creare un legame ancora più stretto con gli amanti della marca.

L’iniziativa, curata da Jaguar Land Rover Italia S.p.A., promette di regalare momenti indimenticabili ai partecipanti. Grazie alla presenza della Range Rover House, i visitatori potranno vivere un’esperienza unica immersi nella bellezza delle Alpi italiane.

Non solo un evento dedicato agli appassionati di auto, ma anche un’opportunità per scoprire la magia di Courmayeur e delle sue montagne. La Range Rover House si propone di offrire un’esperienza che va oltre la semplice guida su strada, mettendo in risalto l’importanza della connessione tra uomo e natura.