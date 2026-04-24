La Spezia Jazz Festival: annunciate le star della 58ª edizione, da Pat Metheny a LP

Torna dall'8 luglio al 4 agosto il Festival Internazionale del Jazz della Spezia, giunto alla sua 58ª edizione e considerato il più longevo festival dedicato al jazz in Italia. Con una storia iniziata nel 1969, la rassegna si conferma come punto di riferimento nazionale e internazionale per appassionati, musicisti e turisti.



Il cartellone del 2026 è di altissimo livello, con artisti di fama mondiale destinati a rendere unica l'estate della Spezia. L'apertura dell'8 luglio è affidata a Pat Metheny con il progetto Side Eye III +, che mette in risalto il dialogo tra generazioni e l'evoluzione del jazz contemporaneo. A seguire, il 13 luglio, arrivano i Yellowjackets: la leggendaria band fusion, da oltre quarant'anni sulla scena, offre un sound sofisticato e moderno tra jazz, R&B e pop autore.



Grande attesa il 18 luglio per Billy Cobham, maestro della batteria jazz-fusion, che proporrà il suo concerto con la Time Machine Band, promettendo una performance di grande energia. Il 19 luglio lo spirito lirico e raffinato di Kenny Barron, accompagnato dalla straordinaria contrabbassista Linda Oh, porterà sul palco l'incontro tra la storia del pianismo jazz e la modernità delle nuove voci internazionali.



Il 24 luglio l'atmosfera si tinge di sonorità mediterranee con NOA. L'artista israeliana, sempre impegnata nel dialogo tra culture, offrirà un live capace di unire emozione, tecnica e impegno civile.



L'evento si chiuderà il 4 agosto con LP, celebre voce pop-rock americana di origini italiane che ha conquistato il pubblico internazionale, superando il miliardo di ascolti sulle piattaforme streaming.



Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha sottolineato il valore della manifestazione: La nuova edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia conferma ancora una volta il ruolo della nostra città come punto di riferimento per questo genere musicale, grazie a una manifestazione storica che da oltre mezzo secolo rappresenta un'eccellenza a livello mondiale. Come Amministrazione abbiamo lavorato con determinazione per ampliarlo e rilanciarlo, rafforzandone il profilo internazionale e portando alla Spezia artisti di assoluto livello, come Pat Metheny, che quest'anno aprirà la rassegna, Billy Cobham, Noa e LP, una cantante statunitense di origini italiane, con oltre un miliardo di ascolti sulle piattaforme streaming, che si aggiungono ai grandi nomi di questa edizione e di quelle passate, come Russell Crowe, i Jethro Tull, Goran Bregovic, Mike Stern, Marcus Miller e molti altri. Il programma di quest'anno ne è la dimostrazione concreta, con un cartellone di grande qualità capace di unire tradizione e innovazione e il successo crescente delle ultime edizioni conferma che stiamo andando nella giusta direzione: il Festival non è solo un appuntamento culturale di primo piano, ma anche un importante strumento di promozione della città, capace di attrarre pubblico e valorizzare il nostro territorio.



Il direttore artistico Lorenzo Cimino ha dichiarato: Questo 58° capitolo non è solo una rassegna di concerti, ma un racconto coerente della musica del nostro tempo. Avere nello stesso cartellone artisti come Barron, Metheny e L.P. significa che La Spezia continua a essere un punto di riferimento imprescindibile per la cultura musicale europea, capace di onorare la tradizione guardando dritto al futuro.



Con oltre 7.000 presenze registrate nell'ultima edizione, il Festival Internazionale del Jazz della Spezia conferma la sua crescita, capace di unire grandi nomi, promozione del territorio e apertura verso il pubblico internazionale. L'intera programmazione e le informazioni sugli eventi sono disponibili sui canali ufficiali della manifestazione.