Motori

La Suzuki RM-Z450: vent’anni di successi senza fine

Da oltre due decenni, la Suzuki RM-Z450 rappresenta uno dei modelli più iconici e vincenti nella storia del motocross. Nata nel 2005, la moto giapponese ha saputo imporsi come punto di riferimento in termini di equilibrio dinamico, affidabilità e prestazioni, diventando la preferita di numerosi piloti professionisti sui circuiti internazionali.

La storia della RM-Z450 affonda le radici nella lunga tradizione della gamma RM, iniziata nel 1975 con i modelli 125 e 250 due tempi. Con l’arrivo della versione 450 quattro tempi, Suzuki ha segnato una svolta nel mondo dell’off-road, introducendo un telaio in alluminio e una distribuzione dei pesi che ha reso la moto estremamente stabile e maneggevole.

Il primo grande balzo tecnologico arriva nel 2008, quando la RM-Z450 diventa una delle prime moto da motocross al mondo a montare l’iniezione elettronica, innovazione che ha migliorato in modo significativo la risposta dell’acceleratore e l’efficienza della combustione. In parallelo, Suzuki alleggerisce la struttura e ridisegna il forcellone posteriore per ottimizzarne il bilanciamento. Nel 2010 arriva un’ulteriore evoluzione sul fronte ciclistico, con un telaio più robusto e sospensioni perfezionate per garantire maggiore stabilità, soprattutto in ingresso di curva.

Il 2018 segna un nuovo capitolo nella crescita del modello. La RM-Z450 viene completamente riprogettata: telaio più rigido e leggero, impianto di iniezione aggiornato, disco freno anteriore da 270 mm e serbatoio in materiale plastico per ridurre il peso complessivo. La carrozzeria viene ridisegnata per offrire una posizione di guida più ergonomica e concentrata, ideale per un controllo totale sul mezzo. Il motore 449 cc di ultima generazione offre coppia corposa ai medi regimi e una trazione eccezionale, mentre l’introduzione dell’ammortizzatore posteriore Showa BFRC e della forcella anteriore a molla con cartuccia pressurizzata rappresentano un ulteriore passo avanti nella precisione di guida.

Oggi la RM-Z450 mantiene intatta la filosofia che l’ha resa celebre: coniugare potenza, maneggevolezza e controllo. Grazie alla costante ottimizzazione della ciclistica e del motore, continua a essere un punto di riferimento per i professionisti che cercano una moto capace di unire prestazioni elevate e massima affidabilità anche nelle condizioni più impegnative.

Il palmarès della RM-Z450 è impressionante: 29 campionati mondiali e nazionali vinti, tra cui cinque titoli AMA 450 Motocross e due AMA 450 Supercross. È stata, inoltre, la prima moto quattro tempi a iniezione elettronica a trionfare in una gara di AMA Supercross, confermando la leadership tecnologica del marchio Suzuki nel settore.

Dal 2022, il testimone del successo è passato nelle mani del pilota tedesco Ken Roczen, che ha contribuito a consolidare ulteriormente la reputazione della RM-Z450. Alla guida della moto gialloblu, Roczen ha ottenuto 20 podi tra Supercross, Pro Motocross e PlayOff, tre vittorie nei Main Event del Supercross e il titolo di miglior pilota della MXGP nel Motocross delle Nazioni 2023. Nel 2025, il pilota del team Pipes Motorsport Suzuki ha conquistato il Round 01 di Buenos Aires City GP e il Round 03 dell’Australian GP del FIM World Supercross Championship (WSX), dominando entrambe le gare grazie a una combinazione perfetta tra talento e prestazioni tecniche della moto.

La collaborazione con Ken Roczen, rinnovata per la stagione 2026, continua a consolidare il legame tra Suzuki e le competizioni di motocross, testimoniando come l’impegno sportivo resti parte integrante della filosofia del marchio.

Dopo vent’anni di successi e innovazione continua, la Suzuki RM-Z450 si conferma una vera icona del motocross mondiale, capace di fondere tradizione e modernità per regalare emozioni e risultati ai massimi livelli.

