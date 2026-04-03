Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Labasco pubblica “Sotto gli occhi di Dio”: il debutto che unisce sacro e profano

Published

Esce oggi “Sotto gli occhi di Dio”, il primo album di Labasco, giovane artista campano che, dopo il successo dei singoli “Giuseppe”, “Napoli Melancholia”, “Veleno” e “Masaniello”, firma ufficialmente il suo debutto discografico con INRI Records/Metatron. Un progetto che si muove su un confine sottilissimo, dove il sacro e il profano dialogano in un equilibrio costante, trasformando la vulnerabilità in un segno di forza.

Il disco, descritto come un’architettura sonora complessa, racconta la quotidianità di chi sceglie di non restare invisibile, attraversando il silenzio della provincia e le voci vive dei quartieri. Labasco ribalta la prospettiva dello sguardo giudicante, trasformando l’essere osservati “sotto gli occhi di Dio” in un atto di presenza e di resistenza emotiva. È un’opera viscerale e cinematografica che miscela elettronica e melodia, urban e pop partenopeo, disegnando un “urban mediterraneo” ricco di contrasti e sfumature.

Alla produzione del disco ha contribuito Diora Madama, che ne ha delineato l’anima pulsante, insieme a Pauliverse e al chitarrista Giorgio Guiducci. Beat incalzanti e suoni elettronici incontrano pianoforti solenni, fiati suonati dal vivo e cori popolari ruvidi. Un suono nuovo, contemporaneo eppure profondamente legato alla tradizione, capace di ridefinire i confini del pop italiano.

Il debutto non si limita alla pubblicazione del disco: Labasco porterà il progetto anche dal vivo con un tour nei principali Ostello Bello d’Italia, toccando Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Como tra il 1° e il 23 aprile. Un’occasione per incontrare il pubblico e raccontare dal vivo una storia di ricerca e appartenenza.

“Avevo 15 anni quando, insieme a mio padre, ho costruito il mio piccolo ‘studio’ in garage. Passavo le giornate intere lì dentro provando canzoni non mie, buttando giù idee, registrando cover, sognando che un giorno avrei avuto la possibilità di portare in giro la mia musica. Oggi è quel giorno, mi sembra assurdo, ma sono felicissimo. Non vedo l’ora di cantarvi la mia storia e di incontrare nuove persone lungo questo viaggio.” racconta Labasco, con entusiasmo e gratitudine.

Il nome d’arte, scelto con consapevolezza, diventa esso stesso un manifesto di identità. Deriva dal cognome Basco, femminilizzato in “Labasco”, termine che durante la sua adolescenza gli veniva attribuito per sottolinearne la diversità. Oggi, invece, Labasco trasforma quella parola in un simbolo di riscatto e libertà. In latino significa “vacillare”, un verbo che racchiude fragilità, movimento e forza allo stesso tempo: l’essenza di un artista che non teme di mostrarsi per ciò che è.

Con “Sotto gli occhi di Dio”, Labasco firma un album denso, sincero e potente, in cui la canzone d’autore napoletana dialoga con la cultura pop e queer contemporanea. Un lavoro che apre un nuovo capitolo per un artista destinato a lasciare il segno nel panorama musicale italiano.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Motori

SOGNANDO ROSSO: gli anni di Luca Cordero di Montezemolo alla Ferrari in arrivo dal 20 marzo su Sky Documentaries

Spettacolo

Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia e annuncia il ritorno in Calabria con il Jova Summer Party

Moda

T.ur Iceland Hydroscud: la giacca da moto perfetta per il touring e l’adventure riding in ogni condizione

Spettacolo

Gianni Morandi torna con “Monghidoro”: il nuovo singolo scritto da Jovanotti

Spettacolo

thevoto torna dopo due anni con “LITURGIA”: un rito di rinascita personale e artistica

Spettacolo

Labasco pubblica “Sotto gli occhi di Dio”: il debutto che unisce sacro e profano

Motori

KTM FREERIDE E 2027: la nuova moto elettrica offroad punta su leggerezza, potenza e accessibilità

Spettacolo

Milano Latin Festival 2026: l’estate meneghina si accende con i ritmi dell’America Latina

Spettacolo

U2, nuovo EP di 6 tracce: “EASTER LILY” disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali

Spettacolo

Matthew Rhys protagonista di “Widow’s Bay”, nuova serie Apple in arrivo ad aprile

Moda

Nilox entra nel mondo degli smart glasses: tecnologia, sport e lifestyle si incontrano nella nuova linea eyewear

Motori

Toyota chiude il trimestre da leader: prima tra gli importatori, nel mercato delle ibride e in 19 citta’ italiane

Motori

BMW iX3: nuova versione di accesso aggiunta alla gamma

Società

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Spettacolo

EJENT: esce oggi il nuovo singolo “Ci Divertiamo” feat. Manitoba

Giochi

Bus Bound: la nuova simulazione di guida in arrivo il 28 maggio su PlayStation 5 e Xbox Series

Motori

Dacia porta la Dakar nelle città italiane con la “Sandrider Experience”

Motori

Suzuki: un Porte Aperte per celebrare l’inizio della stagione motociclistica

Spettacolo

Olivia Rodrigo annuncia il nuovo album “you seem pretty sad for a girl so in love”: in uscita il 12 giugno

Motori

Pioneering Spirit Reloaded: la nuova EQS introduce la rivoluzione Steer-by-Wire

Motori

OMODA & JAECOO accelera a marzo: crescita e quota in aumento

Motori

Porte Aperte Piaggio 2026: un aprile di motori, novità e vantaggi imperdibili

Giochi

Quattro classici Capcom tornano su Steam con sconti imperdibili
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Gianni Morandi torna con “Monghidoro”: il nuovo singolo scritto da Jovanotti

A poche settimane dal ritorno live con la tournée nei palazzetti, Gianni Morandi presenta un nuovo capitolo della sua lunga carriera. “Monghidoro”, il nuovo...

3 giorni ago

Spettacolo

thevoto torna dopo due anni con “LITURGIA”: un rito di rinascita personale e artistica

Dopo due anni di silenzio forzato, thevoto torna sulla scena musicale con “LITURGIA”, il nuovo singolo che segna l’apertura di un capitolo inedito del...

3 giorni ago

Spettacolo

Milano Latin Festival 2026: l’estate meneghina si accende con i ritmi dell’America Latina

L’estate milanese si prepara a risuonare delle sonorità, dei colori e dei profumi dell’America Latina. Dall’11 giugno al 15 agosto 2026 torna il Milano...

3 giorni ago

Spettacolo

U2, nuovo EP di 6 tracce: “EASTER LILY” disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali

Oggi, in concomitanza con il Venerdì Santo, gli U2 hanno pubblicato a sorpresa un nuovo EP digitale dal titolo “Easter Lily”, una raccolta di...

3 giorni ago