Lancia Corse attacca il FIA ERC 2026: debutto al Rally Andalucia con Ypsilon Rally2 HF e Rally4 HF

Il grande ritorno di Lancia Corse nel panorama europeo dei rally è realtà, con l'inizio della stagione FIA ERC 2026 in Spagna, al Rally Andalucia e Sierra Morena. Il team Lancia Corse HF schiera i protagonisti Andrea Mabellini e Virginia Lenzi al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale nella categoria principale, puntando a migliorare il terzo posto ottenuto lo scorso anno nella classifica generale.



Dopo la recente vittoria nel Mondiale WRC2 sulle strade croate, Mabellini e Lenzi, piloti di ACI Team Italia, si preparano a una stagione europea su sette appuntamenti dal 17 aprile fino a ottobre. Mabellini, alla sua settima stagione nel Campionato Europeo Rally, conferma la sua esperienza insieme alla navigatrice e compagna di vita Lenzi.



A rafforzare la presenza Lancia, il giovane Francesco Dei Ceci, ventunenne Vice Campione Italiano Rally Junior 2024, affronterà la sua seconda stagione nel FIA ERC, guidando la sorella minore Lancia Ypsilon Rally4 HF. Sarà affiancato da Danilo Fappani, copilota con trent'anni d'esperienza.



Oltre agli equipaggi ufficiali, Lancia si presenta al via con altre quattro Ypsilon Rally4 HF e con il duo finlandese Tuukka Kauppinen e Sebastian Virtanen sulla Rally2 HF Integrale, dopo l'ottimo debutto nella stagione precedente con la versione Rally4.



La stagione FIA ERC 2026 inizia con il 43° Rally Andalucia e Sierra Morena, che prevede oltre 200 km distribuiti in tredici prove speciali. Venerdì 17 aprile scatterà la Super Special Stage di Cordoba, seguita da sei impegnative prove sabato 18 e altre sei domenica. Tra queste, la Powerstage Villaneva del Rey, di 13,6 km, chiuderà il rally con l'arrivo a El Arenal.



Il calendario del FIA ERC si sviluppa tra aprile e ottobre: previsto il Royal Rally di Scandinavia in Svezia dal 22 al 24 maggio, il Rally di Roma Capitale dal 3 al 5 luglio, il Rally di Polonia a fine mese, il Barum Czech Rally ad agosto, il Rali Cerdigion nel Regno Unito a settembre e il gran finale al Rally Five Cities North of Portugal in ottobre.



