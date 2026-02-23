Lancia Corse HF torna nel FIA ERC con un progetto tutto italiano

Lancia conferma il proprio ritorno da protagonista nel motorsport internazionale con un’iniziativa che unisce tradizione, innovazione e orgoglio tricolore. Il Marchio torinese rilancia Lancia Corse HF nel Campionato Europeo FIA ERC 2026 con un programma interamente italiano realizzato insieme ad ACI e ACI Sport. Tre vetture ufficiali, tre equipaggi italiani, team e licenza nazionale, per un progetto che segna un nuovo capitolo nella storia sportiva di una delle Case più iconiche dell’automobilismo mondiale.

Dopo il brillante debutto nel WRC2 al Rally di Montecarlo, culminato con la vittoria nella prova “SuperSunday” della Ypsilon Rally2 HF Integrale, Lancia amplia ora la propria presenza europea. Il progetto FIA ERC è infatti il risultato di una collaborazione tra il marchio, la federazione automobilistica italiana e il programma ACI Team Italia, dedicato alla crescita dei giovani talenti.

Tre equipaggi italiani difenderanno i colori di Lancia Corse HF. Nella categoria principale del FIA ERC, Andrea Mabellini, affiancato da Virginia Lenzi, sarà al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale. Nello Junior ERC, dedicato alle vetture a trazione anteriore, scenderanno in campo le Ypsilon Rally4 HF di Francesco Dei Ceci con Danilo Fappani e di Davide Pesavento. Il supporto tecnico è affidato al team F.P.F. guidato da Michele Fabbri, consolidando così un progetto concepito e realizzato interamente in Italia.

«Il ritorno di Lancia nelle competizioni è una scelta strategica orientata al futuro», ha dichiarato Roberta Zerbi, CEO di Lancia. «Il rally è per noi una piattaforma di sviluppo tecnologico e di valorizzazione dei giovani talenti italiani. L’entusiasmo riscontrato a Monte-Carlo ha confermato la solidità del progetto. Questa direzione rafforza il nostro posizionamento e sostiene l’evoluzione del Marchio».

Sulla stessa linea, Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse, ha aggiunto: «Tre equipaggi italiani, un team italiano, il supporto della nostra federazione: è la risposta più autentica a chi chiedeva un ritorno nel motorsport nel solco della tradizione. Abbiamo giovani di altissimo livello e una squadra tecnicamente solida. Andiamo in Europa per competere ai massimi livelli».

Anche il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, ha espresso grande soddisfazione per questa partnership: «Siamo estremamente orgogliosi del percorso tracciato con il Progetto Giovani attraverso ACI Team Italia. Dopo i risultati in pista, ora abbiamo piloti con prospettive nei rally. Questa collaborazione con Lancia dà continuità al progetto e permette di riportare il tricolore ai vertici del rallysmo internazionale».

Il giovane Andrea Mabellini, 26 anni, campione italiano 2RM e vicecampione europeo ERC4, non nasconde l’emozione: «Un anno fa Lancia tornava nei rally, oggi posso rappresentarla al massimo livello europeo. Daremo tutto: lo voglio io e lo devo a Lancia, a Lancia Corse HF, ad ACI e ad ACI Sport che hanno reso possibile questa opportunità». Al suo fianco Virginia Lenzi, che afferma: «Dovrò conoscere un’auto nuova ma già competitiva. Metterò la mia esperienza a disposizione del team per raggiungere i traguardi che tutti ci auguriamo».

Nel ruolo di ambasciatore della nuova generazione, Francesco Dei Ceci porta in dote esperienza e ambizione: «È un sogno che diventa realtà. Da bambino sognavo le Delta, oggi sono parte del ritorno di un marchio unico. L’obiettivo è lottare stabilmente nella Top 3 e crescere gara dopo gara. Se ci riusciremo, potremo raccogliere risultati importanti anche a fine stagione».

Chiude il trio Davide Pesavento, proveniente dal Trofeo Lancia 2025: «È un’occasione arrivata quasi all’improvviso e mi ha riempito di gioia. Gli avversari sono forti, ma poter contare su un Brand come Lancia e su una struttura solida ci permette di lavorare nelle migliori condizioni possibili».

Il debutto nel FIA ERC 2026 avverrà in Spagna dal 17 al 19 aprile con il Rally Sierra Morena, primo dei sette round stagionali. Seguiranno il Rally di Scandinavia, il Rally Roma Capitale, il Rally di Polonia, il Barum Rally, il Rali Ceredigion e il gran finale in Portogallo. Un calendario che sancisce il ritorno europeo del Tridente torinese con un’iniziativa interamente tricolore, nata per valorizzare il talento e riaffermare la tradizione vincente di Lancia Corse HF.

Con 119 anni di storia, Lancia continua così la propria “Renaissance”, un piano strategico decennale che intreccia design, innovazione e sostenibilità. L’eleganza italiana che ha segnato l’epoca di vetture leggendarie come Delta, Stratos, Fulvia e 037 trova oggi nuova linfa nella passione per le corse e nella determinazione di una squadra che guarda con fiducia al futuro del rally europeo.