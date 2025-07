Lancia HF Racing: l’emozione del rally diventa accessibile

Lancia mantiene la promessa: il ritorno nei rally non è più un sogno ma un fatto concreto, riaccendendo la passione degli appassionati e riportando il marchio al centro della scena sportiva. Dopo il debutto della Ypsilon Rally4 e del Trofeo Lancia, oggi il brand compie un ulteriore passo con l’esordio della nuova Ypsilon HF Racing, una vettura creata per abbattere le barriere d’ingresso alle competizioni e offrire alle nuove generazioni di piloti una reale opportunità per avvicinarsi al mondo del rally.

Presentata presso lo storico Proving Ground di Balocco in occasione del debutto dinamico delle nuove Ypsilon HF da 280 CV e Ypsilon HF Line Ibrida, la Ypsilon HF Racing segna l’inizio di un nuovo capitolo del Rinascimento Lancia, unendo l’anima sportiva che ha scritto pagine memorabili nella storia dei rally alla volontà di tornare su strada con modelli performanti e orientati al futuro.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha dichiarato che la Ypsilon HF Racing nasce per offrire alte prestazioni, sicurezza e bassissimi costi chilometrici, puntando a rendere il motorsport un’opportunità reale per i giovani talenti, permettendo loro di crescere e trovare spazio in un ambiente competitivo ma accessibile.

La Lancia Ypsilon HF Racing è omologata in categoria Rally6, il livello d’ingresso della piramide FIA pensato per i giovani piloti, caratterizzato da costi contenuti, regolamento semplificato e vetture derivate dalla produzione di serie. La nuova HF Racing monta un motore 1.2 litri 3 cilindri turbo da 145 CV e 240 Nm di coppia, associato a un cambio manuale a sei marce con rapporti corti e differenziale meccanico, garantendo vivacità e reattività nella guida.

Il telaio è lo stesso della Ypsilon Rally4, con un’elevata sicurezza in rapporto alle prestazioni e conforme al regolamento FIA. La dotazione include rollbar omologato, sistemi di sicurezza internazionali, freni anteriori da 302 mm e posteriori da 290 mm, freno a mano meccanico e un assetto identico alla sorella maggiore da competizione, offrendo al pilota un’esperienza autentica fin dal primo utilizzo.

L’obiettivo di questa vettura è guidare l’apprendimento e l’affinamento delle tecniche di guida rallystica, rappresentando un punto di partenza concreto per piloti nella prima fase della carriera grazie a costi di utilizzo contenuti e un prezzo di listino di 38.900 € IVA esclusa in configurazione “pronto-gara”. La nuova Ypsilon HF Racing è ordinabile presso il Racing Shop Stellantis Motorsport e le prime consegne inizieranno dopo l’estate.

La nuova Ypsilon HF Racing si inserisce in una strategia che vede Lancia protagonista nel motorsport con la Ypsilon Rally4, presentata all’inizio del 2024 con un motore turbo da 212 CV, cambio sequenziale SADEV a 5 marce, sospensioni Ohlins regolabili e freni dedicati. Una vettura nata con la consulenza di Miki Biasion, leggenda del rally e icona del marchio Lancia, che ha contribuito allo sviluppo di un’auto performante e affidabile fin dalle prime uscite ufficiali al Rally Targa Florio e al Rally Due Valli.

Protagonista del Trofeo Lancia, monomarca con un montepremi complessivo di 360.000 euro, la Ypsilon Rally4 offre anche un’opportunità straordinaria: il vincitore assoluto Under 35 potrà unirsi al Team Lancia Corse HF per il Campionato Europeo Rally FIA ERC 2026 su una Ypsilon Rally4 HF ufficiale.

Il ritorno nei rally si inserisce in un progetto culturale e industriale che vede il motorsport come laboratorio per l’innovazione tecnica, la formazione di talenti e il rafforzamento dell’identità del marchio. La sigla HF torna a occupare un ruolo centrale, simbolo delle Lancia più grintose, caratterizzando tutte le versioni ad alte prestazioni della gamma: dalla Ypsilon di oggi fino al 2026 con la nuova Gamma e la futura Delta HF Integrale, portando avanti un’eredità sportiva che guarda al futuro con concretezza e ambizione.