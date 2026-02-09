Lancia rilancia il suo futuro sportivo: al Racing Meeting 2026 svelati i piani per la nuova stagione

Lancia ha scelto il palcoscenico del Racing Meeting di Vicenza, tenutosi dal 7 all’8 febbraio 2026, per raccontare il suo presente sportivo e annunciare i programmi per la prossima stagione. L’evento, ideato da Miki Biasion, si è confermato come punto di riferimento per il motorsport italiano, unendo passato, presente e futuro delle competizioni.

Il marchio torinese è tornato da protagonista nel mondo racing con uno stand dedicato capace di esprimere la propria rinascita sportiva attraverso modelli e iniziative concrete. Al centro della scena, la Ypsilon Rally2 HF Integrale, vettura di vertice del programma Lancia impegnata nel WRC2, affiancata dalla Ypsilon Rally4 HF, protagonista del Trofeo Lancia e palestra ideale per i giovani piloti. A completare l’esposizione, le versioni stradali della nuova Ypsilon: la Ypsilon HF elettrica da 280 CV, simbolo del concetto “High Fidelity” applicato alle alte prestazioni, e la Ypsilon HF Line ibrida da 110 CV, che porta il DNA sportivo del brand anche sulla gamma di serie.

Durante il Racing Meeting, Lancia ha celebrato i protagonisti del Trofeo Lancia 2025, un campionato che ha segnato il ritorno ufficiale del marchio alle competizioni, ottenendo i titoli italiani Piloti e Costruttori 2 Ruote Motrici nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Contestualmente è stato presentato il Trofeo Lancia 2026, che avrà inizio il 29 marzo al Rally del Ciocco e si concluderà il 18 ottobre con il Rallye Sanremo.

Il formato del trofeo resta invariato, con sei gare distribuite su cinque eventi, e un’importante novità: l’introduzione della nuova Ypsilon HF Racing Rally6, che parteciperà a partire dal Rally Due Valli. Il montepremi cresce ulteriormente, confermandosi tra i più generosi del panorama nazionale, con 160.000 euro a disposizione dei partecipanti della categoria Rally4 e un massimo di 15.000 euro nella nuova classe Rally6. Previsto anche il premio finale per il campione Under 35, che potrà diventare pilota ufficiale Lancia Corse HF nel 2027, scegliendo se competere nel FIA ERC con la Ypsilon Rally4 HF o nel CIAR Sparco con la Rally2 HF Integrale.

Il Villaggio Lancia Corse HF sarà nuovamente il cuore pulsante del trofeo, offrendo ospitalità e supporto tecnico agli equipaggi iscritti, con abbigliamento e tute ufficiali firmate Sparco. La competizione si dividerà in quattro categorie: Junior, Master, Expert e Rally6, ciascuna con propri premi e classifiche dedicate, a conferma della volontà di Lancia di creare una piattaforma accessibile e formativa per i piloti di tutte le età.

A livello europeo, Lancia ha annunciato il suo ritorno nel FIA European Rally Championship (ERC) con una squadra interamente italiana gestita dal team FPF. Tre le vetture ufficiali al via: una Ypsilon HF Integrale Rally2 condotta da Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, e due Ypsilon Rally4 HF affidate agli equipaggi Francesco Dei Ceci – Danilo Fappani e Davide Pesavento – TBD. Il programma, sviluppato con il supporto di ACI Sport, rappresenta un passo concreto verso l’internazionalizzazione del progetto sportivo Lancia e una continuità con il percorso di crescita dei giovani talenti emersi dal Trofeo.

La presenza del marchio al Racing Meeting è stata arricchita anche da una sezione dedicata alla mostra “Italia da Corsa”, dove Lancia ha esposto alcune delle sue vetture più iconiche, dalla Lambda alla Aurelia B20, fino alla Delta Safari e alla LC2 Endurance. Un omaggio alla tradizione sportiva della Casa, che continua a ispirare il suo nuovo corso.

“Il Racing Meeting è diventato negli anni la casa naturale del rally italiano. Vedere Lancia protagonista qui, con un progetto sportivo così concreto e strutturato, è motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Miki Biasion.

“Per Lancia il rally è una scelta di coerenza. Il motorsport è parte del nostro patrimonio genetico e oggi lo interpretiamo in chiave contemporanea, come piattaforma di innovazione, formazione e dialogo con gli appassionati della guida sportiva. Dare supporto alle nuove generazioni di piloti è fondamentale, perché rappresentano il futuro del nostro marchio”, ha aggiunto Roberta Zerbi, CEO di Lancia.

Con il Racing Meeting 2026, Lancia ribadisce la propria ambizione sportiva e la volontà di costruire un futuro solido nel motorsport, fondato sull’esperienza, sulla passione e sull’innovazione tecnica. Un ritorno alle competizioni che non è solo un omaggio alla tradizione, ma una dichiarazione di intenti verso un nuovo capitolo di successi.