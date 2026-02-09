Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Lancia rilancia il suo futuro sportivo: al Racing Meeting 2026 svelati i piani per la nuova stagione

Published

Lancia ha scelto il palcoscenico del Racing Meeting di Vicenza, tenutosi dal 7 all’8 febbraio 2026, per raccontare il suo presente sportivo e annunciare i programmi per la prossima stagione. L’evento, ideato da Miki Biasion, si è confermato come punto di riferimento per il motorsport italiano, unendo passato, presente e futuro delle competizioni.

Il marchio torinese è tornato da protagonista nel mondo racing con uno stand dedicato capace di esprimere la propria rinascita sportiva attraverso modelli e iniziative concrete. Al centro della scena, la Ypsilon Rally2 HF Integrale, vettura di vertice del programma Lancia impegnata nel WRC2, affiancata dalla Ypsilon Rally4 HF, protagonista del Trofeo Lancia e palestra ideale per i giovani piloti. A completare l’esposizione, le versioni stradali della nuova Ypsilon: la Ypsilon HF elettrica da 280 CV, simbolo del concetto “High Fidelity” applicato alle alte prestazioni, e la Ypsilon HF Line ibrida da 110 CV, che porta il DNA sportivo del brand anche sulla gamma di serie.

Durante il Racing Meeting, Lancia ha celebrato i protagonisti del Trofeo Lancia 2025, un campionato che ha segnato il ritorno ufficiale del marchio alle competizioni, ottenendo i titoli italiani Piloti e Costruttori 2 Ruote Motrici nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Contestualmente è stato presentato il Trofeo Lancia 2026, che avrà inizio il 29 marzo al Rally del Ciocco e si concluderà il 18 ottobre con il Rallye Sanremo.

Il formato del trofeo resta invariato, con sei gare distribuite su cinque eventi, e un’importante novità: l’introduzione della nuova Ypsilon HF Racing Rally6, che parteciperà a partire dal Rally Due Valli. Il montepremi cresce ulteriormente, confermandosi tra i più generosi del panorama nazionale, con 160.000 euro a disposizione dei partecipanti della categoria Rally4 e un massimo di 15.000 euro nella nuova classe Rally6. Previsto anche il premio finale per il campione Under 35, che potrà diventare pilota ufficiale Lancia Corse HF nel 2027, scegliendo se competere nel FIA ERC con la Ypsilon Rally4 HF o nel CIAR Sparco con la Rally2 HF Integrale.

Il Villaggio Lancia Corse HF sarà nuovamente il cuore pulsante del trofeo, offrendo ospitalità e supporto tecnico agli equipaggi iscritti, con abbigliamento e tute ufficiali firmate Sparco. La competizione si dividerà in quattro categorie: Junior, Master, Expert e Rally6, ciascuna con propri premi e classifiche dedicate, a conferma della volontà di Lancia di creare una piattaforma accessibile e formativa per i piloti di tutte le età.

A livello europeo, Lancia ha annunciato il suo ritorno nel FIA European Rally Championship (ERC) con una squadra interamente italiana gestita dal team FPF. Tre le vetture ufficiali al via: una Ypsilon HF Integrale Rally2 condotta da Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, e due Ypsilon Rally4 HF affidate agli equipaggi Francesco Dei Ceci – Danilo Fappani e Davide Pesavento – TBD. Il programma, sviluppato con il supporto di ACI Sport, rappresenta un passo concreto verso l’internazionalizzazione del progetto sportivo Lancia e una continuità con il percorso di crescita dei giovani talenti emersi dal Trofeo.

La presenza del marchio al Racing Meeting è stata arricchita anche da una sezione dedicata alla mostra “Italia da Corsa”, dove Lancia ha esposto alcune delle sue vetture più iconiche, dalla Lambda alla Aurelia B20, fino alla Delta Safari e alla LC2 Endurance. Un omaggio alla tradizione sportiva della Casa, che continua a ispirare il suo nuovo corso.

“Il Racing Meeting è diventato negli anni la casa naturale del rally italiano. Vedere Lancia protagonista qui, con un progetto sportivo così concreto e strutturato, è motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Miki Biasion.

“Per Lancia il rally è una scelta di coerenza. Il motorsport è parte del nostro patrimonio genetico e oggi lo interpretiamo in chiave contemporanea, come piattaforma di innovazione, formazione e dialogo con gli appassionati della guida sportiva. Dare supporto alle nuove generazioni di piloti è fondamentale, perché rappresentano il futuro del nostro marchio”, ha aggiunto Roberta Zerbi, CEO di Lancia.

Con il Racing Meeting 2026, Lancia ribadisce la propria ambizione sportiva e la volontà di costruire un futuro solido nel motorsport, fondato sull’esperienza, sulla passione e sull’innovazione tecnica. Un ritorno alle competizioni che non è solo un omaggio alla tradizione, ma una dichiarazione di intenti verso un nuovo capitolo di successi.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Spettacolo

eroCaddeo omaggia la Sardegna con il videoclip di “No Potho Reposare”

Spettacolo

I più grandi successi dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show di Bad Bunny

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Spettacolo

GIORGIA: il suo album “G” è certificato ORO

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

Motori

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Senza categoria

Roberto Cacciapaglia firma la colonna sonora del Gran Finale di Milano Cortina 2026

Società

Domani sera a “È sempre Cartabianca”: sicurezza, povertà e il caso Crans-Montana

Motori

Suzuki porta innovazione e sostenibilità al Pescare Show 2026 di Rimini

Motori

JAC Group e Brembo siglano una partnership strategica per l’innovazione della mobilità del futuro

Motori

Lancia rilancia il suo futuro sportivo: al Racing Meeting 2026 svelati i piani per la nuova stagione

Spettacolo

Luciano Ligabue annuncia “La Notte di Certe Notti”: il gran finale del tour nei palasport italiani

Spettacolo

Paola Iezzi conquista Milano con “IEZZ WE CAN!!!”: cinque serate sold out e un nuovo capitolo artistico

Tecnologia

L’intelligenza artificiale rivoluziona i NAS: ASUSTOR presenta la nuova Photo Gallery

Turismo

Goldengel Suites: il nuovo volto del lusso nel cuore di Caldaro

Moda

Levi’s celebra l’originalità con la nuova campagna globale “Behind Every Original”

Motori

Suzuki svela la nuova Across Plug-In Hybrid: efficienza, potenza e tecnologia in un unico SUV

Giochi

Pokémon celebra i 30 anni con la campagna globale “Qual è il tuo preferito?”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Un percorso che fonde eredità, design e cultura automobilistica accompagna la Honda NSX Tribute by Italdesign dalle strade del Giappone fino alla sua première...

43 minuti ago

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Škoda accelera sulla strada dell’elettrificazione e lo fa con un modello destinato a cambiare gli equilibri del segmento B-SUV. Si chiama Škoda Epiq ed...

2 ore ago

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

In un mondo sempre più orientato verso la riduzione delle emissioni di carbonio e la tutela della biodiversità, la sostenibilità è diventata un fattore...

16 ore ago

Motori

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Fiat celebra l’arrivo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 con una nuova campagna dal tono ironico e brillante: “Piero Chiambretti sulla...

18 ore ago