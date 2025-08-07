Connect with us

Lancia riporta in strada l’elefantino rosso e celebra sessant’anni di passione HF

Lancia ha annunciato con entusiasmo il ritorno del leggendario Elefantino Rosso e della sigla HF, simboli che per sessant’anni hanno rappresentato la sportività e la passione del marchio italiano. Questi iconici simboli tornano con nuove versioni della Lancia Ypsilon, inclusa la HF elettrica da 280 CV e l’HF Line, accanto alle entusiasmanti versioni da gara: Ypsilon Rally4 HF e HF Racing.

Il nuovo logo HF è una reinterpretazione contemporanea dell’emblema originale, combinando tradizione e modernità. È stato creato per celebrare l’anniversario dell’elezione della Fulvia Coupé del 1965, la prima Lancia a fregiarsi della sigla HF, e onorare le innumerevoli vittorie nei rally conquistate dal brand nel corso degli anni.

La Ypsilon HF, con una potenza di 280 CV, è una vettura 100% elettrica che raggiunge da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, promettendo prestazioni incredibili. Il modello HF Line, invece, è progettato per garantire un’esperienza di guida equilibrata e autentica.

Lampanti sono i richiami alla storia gloriosa della casa automobilistica: nel 1965 debuttava la Fulvia Coupé, mentre il logo HF con i quattro elefantini rossi in corsa simboleggiava la dominanza di Lancia nei rally. “Il logo HF viene introdotto per la prima volta nel 1960, in occasione del Salone dell’Automobile di Ginevra, quando un gruppo di appassionati proprietari di vetture Lancia fonda il club ‘Lancia Hi-Fi’ (Hi-Fi significa High-Fidelity)”.

Il ritorno sui circuiti rally è marcato dalla Ypsilon Rally4 HF, seguita dalla Ypsilon HF Racing, entrambe pensate per riportare Lancia sul podio delle competizioni su strada. Lancia ha collaborato con il campione Miki Biasion per lo sviluppo di queste vetture, consolidando la connessione con la storia vincente del marchio. I modelli da gara vantano collaborazioni tecniche con aziende leader, promettendo di offrire prestazioni di alto livello in gara e non.

Queste innovazioni segnano una nuova pagina nella storia di Lancia, proiettandola verso un futuro di mobilità elettrica senza dimenticare le radici sportive che l’hanno resa un pilastro della cultura automobilistica mondiale.

