Lancia vince lo Chantilly Concours d’Élégance con il Concept Lancia Pu+Ra HPE

Lancia ha fatto incetta di premi allo Chantilly Concours d’Élégance, portando a casa il prestigioso titolo di Best of Show con il Concept Lancia Pu+Ra HPE. Questo evento, una delle massime espressioni della bellezza automobilistica mondiale, ha visto brillare la creatività e l’eleganza italiane firmate Lancia.

Il Concept Lancia Pu+Ra HPE, simbolo dell’eleganza italiana, è stato concepito, disegnato e realizzato a Torino presso il Centro Stile Lancia, da un team interamente italiano. Questa vettura visionaria rappresenta la nuova direzione del marchio per i prossimi 10 anni, puntando su autonomia, tempo di ricarica ed efficienza per offrire prestazioni di alto livello sul mercato.

La parata finale ha visto sfilare tre vetture iconiche di Lancia: la Nuova Lancia Ypsilon, la Lancia Pu+Ra HPE e la Lancia Stratos, tutte impeccabili nel mostrare il DNA distintivo del marchio italiano. Nuova Lancia Ypsilon, esposta per la prima volta in Francia dopo la presentazione ufficiale del mese di luglio, è pronta a entrare sul mercato francese con una gamma completa, versatile ed efficiente, tra cui versioni ibride ed elettriche.

Il Chantilly Concours d’Élégance si propone di far rivivere lo stile inconfondibile degli anni ’20, con un focus particolare sul connubio tra automobili e moda. Lancia ha dimostrato di rappresentare al meglio l’eleganza italiana, mettendo in mostra non solo design automobilistico innovativo ma anche creazioni moda ispirate all’abbigliamento italiano, reinterpretate in chiave contemporanea.

Lancia, con oltre 117 anni di storia, continua a essere un’icona dell’eleganza italiana, incantando appassionati di tutto il mondo con le sue auto indimenticabili. Il marchio ha iniziato un Rinascimento con il lancio della Nuova Lancia Ypsilon e un piano strategico decennale guidato dall’innovazione, dal design senza tempo e dalla sostenibilità.

Con il trionfo allo Chantilly Concours d’Élégance, Lancia conferma il proprio impegno a guardare al futuro con ambizione e responsabilità, mantenendo salde le radici dell’eleganza italiana che l’hanno resa un’icona nel mondo automobilistico.