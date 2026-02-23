Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Lancia Ypsilon accompagna Patty Pravo a Sanremo nel videoclip “Opera”

Published

Nel segno dell’eleganza e della continuità tra tradizione e innovazione, Lancia Ypsilon torna protagonista accanto a una delle icone più amate della musica italiana: Patty Pravo. In occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, la Nuova Ypsilon affianca la cantante nel videoclip di “Opera”, il brano scritto da Giovanni Caccamo che l’artista porterà in gara e che dà anche il titolo al suo nuovo disco.

Ideato dall’agenzia 777, nata dalla collaborazione tra Armando Testa ed Herezie, il raffinato cortometraggio celebra i sessant’anni di carriera di Patty Pravo, sottolineando la sua capacità — condivisa con il marchio Lancia — di attraversare il tempo mantenendo intatta la propria identità eclettica.

Nel videoclip, la voce della cantante si accende in un camerino, raggiunge il palcoscenico e poi oltrepassa il teatro per immergersi nella magica notte romana. Il suo canto diventa un’eco irresistibile che richiama una pantera bianca, simbolo di forza magnetica e unicità. In questo percorso evocativo, la Lancia Ypsilon entra in scena come co-protagonista, accogliendo l’artista a bordo sulle ultime note del brano: un incontro ideale tra eleganza e contemporaneità, racchiuso in un’unica grande Opera.

Il progetto di comunicazione si fonda sull’idea del videoclip come racconto visivo di grande suggestione, in grado di tradurre in immagini i valori più autentici del marchio: eleganza, personalità e coerenza identitaria. Valori che trovano riscontro anche nella figura di Patty Pravo, considerata da sempre una “ragazza del Piper” capace di reinventarsi restando fedele a se stessa.

La Nuova Lancia Ypsilon si distingue per l’equilibrio tra tradizione e innovazione tecnologica. Disponibile in versione 100% elettrica o ibrida di ultima generazione, offre prestazioni all’avanguardia nel segmento, con particolare attenzione a maneggevolezza ed efficienza. La motorizzazione ibrida da 1.2 litri e 110 CV (74 kW), abbinata al cambio automatico e-DCT a sei rapporti e alla tecnologia 48V, garantisce un’esperienza di guida fluida ed efficiente, capace di coniugare sostenibilità e piacere di guida.

Lancia, oggi impegnata nella sua Renaissance, prosegue così il percorso di rinnovamento del marchio, con l’obiettivo di presidiare il segmento B attraverso modelli tecnologici, sostenibili e coerenti con una visione di mobilità elegante e consapevole.

Con quasi 120 anni di storia e un’eredità fatta di modelli leggendari come Flaminia, Aurelia B24 Spider, Delta e Stratos, il brand italiano continua a rappresentare l’eleganza senza tempo e il design iconico che lo hanno reso celebre nel mondo. Con il lancio della nuova Ypsilon, Lancia riafferma il suo impegno a un futuro fatto di innovazione e responsabilità, in cui lo stile rimane il linguaggio più autentico della sua identità.

Nel connubio tra la voce intramontabile di Patty Pravo e la raffinatezza contemporanea della Nuova Ypsilon, Lancia firma un’“Opera” d’autore che celebra il passato, guarda al futuro e rinnova il mito dell’eleganza italiana.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Motori

La nuova Mazda CX-5 arriva nelle concessionarie italiane con un’offerta esclusiva

Spettacolo

Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Apollo Tyres inaugura il nuovo impianto di test invernali a Ivalo: un passo decisivo verso l’eccellenza

Motori

Lancia Ypsilon accompagna Patty Pravo a Sanremo nel videoclip “Opera”

Motori

Lancia rende omaggio a Sandro Munari, leggenda del rally mondiale

Tecnologia

Xiaomi accelera sull’Intelligent Living: al MWC 2026 va in scena l’evoluzione dell’ecosistema “Human × Car × Home” guidato dall’AI

Motori

Arrive integra EasyPark nell’Audi Application Store: la sosta diventa digitale a bordo

Motori

ACH145 Mercedes-Benz Edition: debutto a San Paolo per l’elicottero di lusso firmato Airbus e Mercedes

Giochi

Animal Crossing: New Horizons approda nel mondo reale al Gardaland SEA LIFE Aquarium

Tecnologia

BMW Group accelera sulla Physical AI: robot umanoidi in test nello stabilimento di Lipsia

Spettacolo

Max Giusti torna su Canale 5 con la nuova edizione di “Scherzi a parte”

Giochi

Pokémon festeggia 30 anni con due nuovi giochi: Pokémon Vento e Pokémon Onda

Spettacolo

Beastie Boys: “To The 5 Boroughs” torna in un’edizione limitata per celebrare New York

Spettacolo

MIKA, sold out a Torino: lo “Spinning Out Tour” conquista l’Italia e vola oltre oceano

Società

Questa sera a “Quarta Repubblica”: Iran, tensioni globali e intervista esclusiva ad Andrea Sempio

Tecnologia

MWC 2026: Motorola lancia i nuovi motorola razr fold, edge 70 fusion e moto buds

Spettacolo

I-DAYS 2026: TONYPITONY porta il suo CONCERTONY sul palco della concert series più famosa d’Italia

Spettacolo

Bob Sinclar e Kiesza fanno rinascere “I Can’t Wait”: un ponte tra epoche e sonorità
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Lancia rende omaggio a Sandro Munari, leggenda del rally mondiale

Lancia ha ricordato con profonda commozione Sandro Munari, uno dei protagonisti assoluti della sua storia sportiva, scomparso nel weekend all’età di 85 anni. Figura...

14 ore ago

Motori

Lancia Corse HF torna nel FIA ERC con un progetto tutto italiano

Lancia conferma il proprio ritorno da protagonista nel motorsport internazionale con un’iniziativa che unisce tradizione, innovazione e orgoglio tricolore. Il Marchio torinese rilancia Lancia...

23 Febbraio 2026

Spettacolo

Patty Pravo torna al Festival di Sanremo con “Opera” e celebra 60 anni di carriera

Patty Pravo sarà tra i protagonisti del 76° Festival di Sanremo con il brano “Opera”, scritto da Giovanni Caccamo. Un ritorno importante per l’artista...

23 Febbraio 2026

Motori

Leasys presenta Rent&Buy: la nuova formula che unisce noleggio e acquisto

Leasys introduce sul mercato Rent&Buy, una soluzione innovativa che rinnova la formula del noleggio a lungo termine offrendo, al termine del contratto, la possibilità...

16 Febbraio 2026