Lancia Ypsilon accompagna Patty Pravo a Sanremo nel videoclip “Opera”

Nel segno dell’eleganza e della continuità tra tradizione e innovazione, Lancia Ypsilon torna protagonista accanto a una delle icone più amate della musica italiana: Patty Pravo. In occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, la Nuova Ypsilon affianca la cantante nel videoclip di “Opera”, il brano scritto da Giovanni Caccamo che l’artista porterà in gara e che dà anche il titolo al suo nuovo disco.

Ideato dall’agenzia 777, nata dalla collaborazione tra Armando Testa ed Herezie, il raffinato cortometraggio celebra i sessant’anni di carriera di Patty Pravo, sottolineando la sua capacità — condivisa con il marchio Lancia — di attraversare il tempo mantenendo intatta la propria identità eclettica.

Nel videoclip, la voce della cantante si accende in un camerino, raggiunge il palcoscenico e poi oltrepassa il teatro per immergersi nella magica notte romana. Il suo canto diventa un’eco irresistibile che richiama una pantera bianca, simbolo di forza magnetica e unicità. In questo percorso evocativo, la Lancia Ypsilon entra in scena come co-protagonista, accogliendo l’artista a bordo sulle ultime note del brano: un incontro ideale tra eleganza e contemporaneità, racchiuso in un’unica grande Opera.

Il progetto di comunicazione si fonda sull’idea del videoclip come racconto visivo di grande suggestione, in grado di tradurre in immagini i valori più autentici del marchio: eleganza, personalità e coerenza identitaria. Valori che trovano riscontro anche nella figura di Patty Pravo, considerata da sempre una “ragazza del Piper” capace di reinventarsi restando fedele a se stessa.

La Nuova Lancia Ypsilon si distingue per l’equilibrio tra tradizione e innovazione tecnologica. Disponibile in versione 100% elettrica o ibrida di ultima generazione, offre prestazioni all’avanguardia nel segmento, con particolare attenzione a maneggevolezza ed efficienza. La motorizzazione ibrida da 1.2 litri e 110 CV (74 kW), abbinata al cambio automatico e-DCT a sei rapporti e alla tecnologia 48V, garantisce un’esperienza di guida fluida ed efficiente, capace di coniugare sostenibilità e piacere di guida.

Lancia, oggi impegnata nella sua Renaissance, prosegue così il percorso di rinnovamento del marchio, con l’obiettivo di presidiare il segmento B attraverso modelli tecnologici, sostenibili e coerenti con una visione di mobilità elegante e consapevole.

Con quasi 120 anni di storia e un’eredità fatta di modelli leggendari come Flaminia, Aurelia B24 Spider, Delta e Stratos, il brand italiano continua a rappresentare l’eleganza senza tempo e il design iconico che lo hanno reso celebre nel mondo. Con il lancio della nuova Ypsilon, Lancia riafferma il suo impegno a un futuro fatto di innovazione e responsabilità, in cui lo stile rimane il linguaggio più autentico della sua identità.

Nel connubio tra la voce intramontabile di Patty Pravo e la raffinatezza contemporanea della Nuova Ypsilon, Lancia firma un’“Opera” d’autore che celebra il passato, guarda al futuro e rinnova il mito dell’eleganza italiana.