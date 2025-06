Lancia Ypsilon on the road con “Yes Weekend” su Sky Tg24

Lancia si prepara a lanciare la nuova Lancia Ypsilon nell’ambito del programma “Yes Weekend”, in onda su Sky TG24. Questo format di viaggio, condotto da Sara Brusco e Gian Marco Tavani, si appresta a tornare con una nuova stagione dedicata alla scoperta del territorio italiano, celebrando bellezza autentica, sostenibilità e stile.

La nuova Lancia Ypsilon, in una configurazione ibrida all’avanguardia, sarà al centro di questo appassionante viaggio on the road, accompagnando i due conduttori in ogni tappa del loro itinerario. La vettura, alimentata da un motore ibrido di ultima generazione con cilindrata di 1.2 L da 110 CV (74 Kw) e tecnologia 48V a 3 cilindri, è dotata di cambio automatico e-DCT a 6 rapporti, garantendo efficienza e affidabilità ottimali. “Tutto ciò assicura un’esperienza di guida molto fluida e, in alcune condizioni, anche la mobilità elettrica,” sottolinea il comunicato della casa.

La prima puntata di questo emozionante viaggio sarà trasmessa sabato 22 giugno e avrà come sfondo il suggestivo Lago di Garda, con un percorso che si snoda tra scorci naturali incantevoli, borghi sospesi nel tempo e angoli nascosti da scoprire con lentezza e curiosità. La settimana successiva, sabato 29 giugno, sarà la volta dei Colli Bolognesi, tra colline ondulate, eccellenze enogastronomiche e luoghi che raccontano di cultura e tradizione. In ogni episodio, la Lancia Ypsilon sarà parte integrante del viaggio, “presente in ogni spostamento e sosta, a sottolineare il tono elegante del programma.”

Gli spettatori potranno anche seguire le avventure di Sara Brusco e Gian Marco Tavani sui loro profili social, dove condivideranno immagini inedite della loro esperienza a bordo della Lancia Ypsilon. Questo approccio multimediale offrirà un’anteprima del viaggio che sarà poi raccontato nel programma televisivo.

La nuova stagione di “Yes Weekend” si propone di riscoprire il piacere del viaggio come momento personale, fatto di dettagli, atmosfere e piccoli gesti. La Lancia Ypsilon, con i suoi interni curati e attenti all’ambiente, incarna questo spirito, “un’auto che accompagna senza mai rubare la scena, capace di adattarsi con naturalezza ai ritmi del paesaggio e al modo di viverlo di chi la guida.”

In concomitanza con il lancio del programma, gli showrooms Casa Lancia resteranno aperti anche il sabato, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire da vicino la nuova gamma Lancia Ypsilon e di provarne l’efficienza e la maneggevolezza su strada, segni distintivi della nuova era del marchio.