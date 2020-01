Land Rover e Zenith presentano il nuovo orologio Defy 21 Edition

Zenith e Land Rover presentano un orologio, in edizione speciale che si ispira alla nuova Defender, l’icona automobilistica re-immaginata per il ventunesimo secolo.

Come il leggendario SUV, il Defy 21 Land Rover Edition è moderno, durevole e assolutamente desiderabile. Prodotto in soli 250 esemplari, sarà disponibile contemporaneamente alla nuova Defender.

Il Defy 21 Land Rover Edition è il più recente risultato di quattro anni di collaborazione tra Land Rover e la storica azienda svizzera.

Il Professor Gerry McGovern OBE, Land Rover Chief Creative Officer, dichiara: “Volevamo che dalla nuova collaborazione con la Zenith, nascesse un orologio in grado di catturare l’essenza della nuova Land Rover Defender: moderna, durevole, desiderabilissima. Grazie agli esclusivi dettagli che riflettono il carattere del nostro SUV, questo è per me il migliore modello che abbiamo creato con Zenith.”

IL Defy 21 Land Rover Edition rappresenta una completa trasformazione del cronografo Zenith del XXI secolo, dal look naturale e minimalista. Prodotto con cassa in titanio in finitura micropallinata che assorbe la luce da ogni angolo per accentuarne le superfici sfaccettate, ha un aspetto accattivante che ricorda le superfici dei velivoli stealth.

Julien Tornare, CEO, Zenith, dichiara: “Come El Primero e le sue numerose versioni negli anni, la nuova Defender entra in una nuova era con un carattere audace e personalissimo. Anche il cronografo Defy 21 Land Rover Edition della Zenith reinterpreta il passato guardando al futuro, e pone l’accento sulla durata, la precisione il comfort, il design audace.”

Il quadrante del Defy 21 Land Rover Edition appare un tutt’uno con la cassa grazie al suo smorzato matte grey, che gli dona un look totalmente diverso da quello delle versioni scheletrate del Defy 21 di serie. Gli indici in colore arancione e bianco aggiungono leggibilità e contrasto al display, come le speciali lancette scheletrate. Per la prima volta su un Defy 21, l’indicatore della riserva di carica è a finestra e non a lancetta.

Attraverso il fondello inciso, è visibile il movimento El Primero 21 1/100 di secondo, con una massa oscillante speciale, che riproduce il design di un cerchio Land Rover a cinque razze. Come i diversi pacchetti modulari garantiscono alla Defender l’adattabilità perfetta alle situazioni di guida, il Defy 21 Land Rover Edition offre due cinturini: l'”Adventure”, un all terrain in gomma testurizzata, ed il “Country”, in gomma grigia con effetto stoffa e impunture in arancione.

Zenith e Land Rover hanno collaborato in precedenza alla creazione dei modelli di orologio: El Primero Range Rover, Chronomaster El Primero Range Rover Velar e Defy Classic Evoque.

