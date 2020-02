Land Rover, la Nuova Defender non ha bisogno di controfigure in 007 No Time to Die

Lo spot TV della Land Rover Defender ne dimostra le capacità su terreni difficili, anticipando l’esclusivo behind the scenes, che prefigura le performance di Defender in No Time To Die.

Le scene delle prove, incluse nello spot, mostrano la nuova Defender che si lancia in aria. Le Defender affrontano poi i test più estremi, attraversando a piena velocità paludi e corsi d’acqua. Le scene di inseguimento di No Time To Die sono state dirette dallo Stunt Coordinator Lee Morrison, in collaborazione con il supervisore degli effetti speciali e dei veicoli, il premio Oscar Chris Corbould.

Lee Morrison dichiara: “Abbiamo spinto la Defender oltre quelli che pensavamo fossero i suoi limiti, per creare il massimo dell’emozione per il pubblico, e per dare agli appassionati un’idea della sfida senza compromessi affrontata per girare le scene degli incredibili inseguimenti che vedrete in No Time To Die.”

Nick Collins, Land Rover Defender Vehicle Line Director, aggiunge: “Per la Defender abbiamo creato un nuovo standard di prove, il più difficile mai reso operativo, ed esclusivamente per questo veicolo. La robustezza e la resistenza sono state misurate con molteplici test, incluso il salto da un ponte; questo ci ha assicurato che il veicolo fosse perfetto per lo stunt team e le emozionanti scene di No Time To Die. Tutto ciò senza alcuna modifica alla scocca, a parte il montaggio di una gabbia antiribaltamento.”

A mettere alla prova i veicoli è stata Jessica Hawkins, che Morrison ha scelto nella Formula 3 W Series dopo averne apprezzato il potenziale, e che ha subito colto l’opportunità di lavorare in No Time To Die, il suo primo film. Jessica ha commentato: “Essere uno stunt driver in un film di James Bond è il massimo dell’emozione, ed è un onore partecipare alla realizzazione di questo incredibile film alla guida della nuova Defender.”

Il Team del Design Land Rover ha lavorato a stretto contatto con Chris Corbould, Special Effects and Action Vehicles Supervisor, in relazione alle specifiche delle Defender impiegate nel film. Le Defender di No Time To Die sono le prime uscite dalla fabbrica Land Rover di Nitra in Slovacchia, e sono basate sul modello 110 X in Santorini Black, con skid pan anneriti, cerchi scuri da 20″ e pneumatici professionali da fuoristrada.

Land Rover ha stretto con la EON Productions, per i film di James Bond, una partnership che ebbe inizio nel 1983, con l’apparizione di una Range Rover Convertibile in Octopussy. Il film di quest’anno ha nel cast alcuni dei veicoli Land Rover più prestigiosi. Accanto alle Defender figurano la Range Rover Sport SVR, la Serie III Land Rover e la Range Rover Classic. No Time To Die sarà nei cinema dal 2 aprile 2020 nel Regno Unito, distribuito dalla Universal Pictures International e negli USA dalla MGM tramite la sua joint venture United Artists Releasing. Dal 9 aprile in Italia.

Trama:

In No Time To Die, Bond ha lasciato il servizio attivo e conduce una vita tranquilla in Giamaica. La quiete però dura poco, perché il suo vecchio amico Felix Leiter lo contatta in cerca di aiuto. La missione di salvataggio di uno scienziato rapito si rivela più infida del previsto, e mette Bond sulle tracce di un misterioso antagonista armato di nuove mortali tecnologie.

