Land Rover svela la Nuova Defender 72 YRS WEB EDITION

Per celebrare l’arrivo della nuova generazione di una delle sue più iconiche vetture, Land Rover Italia presenta un’iniziativa davvero speciale ed innovativa, dedicata agli appassionati della Defender. In linea con i grandi valori e le forti emozioni che quest’auto è in grado di offrire, Land Rover Italia lancia l’esclusiva “Nuova Defender 72 Yrs Web Edition”, che sarà possibile prenotare esclusivamente online, sin da ora e fino al 29 febbraio 2020.

Nata dalla medesima filosofia concettuale alla continua ricerca di innovazione, unicità e stile che 72 anni fa portò alla nascita della prima Defender, anche la nuova generazione dell’iconica Land Rover sarà l’auto perfetta per chi predilige uno stile di vita all’insegna della passione e dell’avventura. La Defender 72 Yrs Web Edition, sarà prodotta in 72 esemplari esclusivamente per l’Italia e sarà riservata ai primi 72 clienti che vorranno prenotarla e che saranno quindi tra i primi a poterla guidare.

La scelta di questa iniziativa, guidata dall’attenzione e dal rispetto assoluti che, da sempre, l’azienda pone nei confronti dei propri clienti e di chi è appassionato ai brand rappresentati, si pone l’obiettivo di proporre iniziative esclusive, innovative che possano intercettare nuove esigenze in linea con i tempi e capaci di superare le aspettative.

La Defender 72 Yrs Web Edition, un’edizione speciale limitata, equipaggiata con dotazioni specificatamente scelte dal mercato italiano per connotare le prime 72 vetture in produzione, è prenotabile unicamente sul sito landrover.it dove, chi interessato, potrà trovare tutte le informazioni per poter procedere alla prenotazione, tra cui la proposta di un piano finanziario, esclusivo per questa iniziativa, ad un tasso agevolato, con canone mensile di Euro 720 al mese, comprensivo di RC Auto e polizza Furto e Incendio. Successivamente alla compilazione del form di prenotazione, e previo deposito di un importo cauzionale, il cliente sarà ricontattato dal call centre Jaguar Land Rover Italia che lo guiderà nei passi successivi e potrà fornirgli ulteriori dettagli e supporto per ogni possibile esigenza.

Il contratto di acquisto del veicolo sarà finalizzato e interamente gestito presso la concessionaria che il cliente sceglierà come riferimento. L’acquisto dovrà essere formalizzato con la sigla del contratto, entro il termine di 27 giorni dalla data di prenotazione, termine massimo di validità della prenotazione effettuata che, altrimenti, decade automaticamente.

LAND ROVER DEFENDER

Dal 1948 sinonimo di passione e avventura. In settant’anni di pionieristiche innovazioni, in ogni angolo della terra le vetture Land Rover hanno conquistato il cuore di una moltitudine di esploratori, organizzazioni umanitarie e appassionati dell’avventura. La nuova Defender è sicuramente la degna erede di questa gloriosa stirpe di veicoli, che nel corso dei decenni sono stati scelti come mezzi di locomozione e intervento da forze armate, corpi di polizia, istituti scientifici e organizzazioni del calibro della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC). La nuova Defender rispetta il passato ma non è prigioniera. Il suo nuovo profilo appare inconfondibilmente familiare, il suo aspetto è possente e moderno ed è stato ideato per essere funzionale ed emozionante al tempo stesso.

