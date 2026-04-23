L'Aura celebra i 20 anni di Okumuki: vinile inedito e concerti evento a Milano e Roma

L'Aura festeggia il ventennale di Okumuki con una speciale edizione in vinile e due concerti live a Milano e Roma insieme agli Gnu Quartet.

A venti anni dalla pubblicazione del suo album di debutto, Okumuki, L'Aura celebra questo importante anniversario con una speciale riedizione in vinile e due concerti evento a Milano e Roma.

Per la prima volta disponibile in doppio vinile nero da 180 grammi con audio restaurato e rimasterizzato, l'album contiene anche due versioni acustiche inedite dei brani Irraggiungibile e Today, realizzate in collaborazione con gli Gnu Quartet. Questa nuova edizione rappresenta l'occasione perfetta per riscoprire il progetto che nel 2005 ha segnato la scena musicale italiana, grazie a una scrittura intima e a sonorità capaci di parlare sia al pubblico di ieri che a quello di oggi.

Domani, venerdì 24 aprile, sarà possibile assistere a una delle due date milanesi presso il Blue Note. Il primo spettacolo delle 20.30 è già sold out, mentre sono ancora disponibili i biglietti per il live delle 23.00. Il secondo appuntamento è in programma giovedì 30 aprile alla Sala Umberto di Roma, dove i fan potranno vivere l'esperienza dal vivo della nuova veste di Okumuki.

Sul palco insieme a L'Aura ci saranno gli Gnu Quartet, ensemble composto da Stefano Cabrera (violoncello), Francesca Rapetti (flauto), Raffaele Rebaudengo (viola) e Roberto Izzo (violino), che offriranno un'inedita lettura dell'album e ne esalteranno l'intensità emotiva. Oltre all'esecuzione integrale del disco, il pubblico avrà modo di ascoltare anche alcune cover che hanno ispirato la nascita del progetto.

Okumuki è il disco di un'introversa che racconta ad altri introversi come sia possibile uscire dal proprio guscio, nonostante la paura di non farcela - racconta L'Aura - Lo fa accogliendoli nel proprio mondo, invitandoli a farne parte, per proteggerli e sostenerli nel loro percorso di scoperta di sé. È musica che può parlare anche e soprattutto alle nuove generazioni, perché racconta di un mondo in cui la musica si costruiva insieme, in presa diretta. È musica che canta di un tempo perduto in cui la fantasia e i sogni erano mezzi per comprendere meglio la realtà.

Il ventennale di Okumuki offre ai fan l'opportunità unica di vivere nuovamente le emozioni di un album simbolo degli anni Duemila, arricchito oggi da nuove sfumature sonore e interpretative. L'appuntamento è fissato per il 24 e il 30 aprile, con l'invito a partecipare a uno spettacolo capace di unire passato, presente e futuro della musica italiana.