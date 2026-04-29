Laura Pausini e Achille Lauro insieme in 16 de Marzo, nuovo duetto internazionale

Laura Pausini annuncia l'uscita mondiale della versione spagnola di 16 de Marzo in duetto con Achille Lauro, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 1 maggio. Il brano, adattamento di 16 Marzo inserito nell'album IO CANTO 2, segna una nuova tappa nella carriera internazionale della cantante italiana più ascoltata all'estero.

"Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo. Tra i suoi brani '16 Marzo' mi ha colpita particolarmente, ho amato il nostro duetto da cui è nata anche una versione spagnola in cui Lauro si è lanciato con grandissima professionalità e cuore. Spesso è più facile adagiarsi sul proprio successo, e non è da tutti azzardare e rimettersi in gioco fuori dall'Italia, e per questo lo ammiro ancora di più", racconta Laura Pausini.

Achille Lauro aggiunge: "Il nostro è un rapporto che nasce da una stima reciproca. Conoscerla a livello umano è stato stupendo, ci siamo trovati su tantissime cose. Laura è un'artista iconica, è stato un onore aver condiviso fino a qui il percorso intrapreso su questo brano, percorso che ci ha portati a lavorare anche su un adattamento spagnolo. Sono molto felice di cantare in questa lingua, soprattutto una canzone che per me è stata così importante e spero che potremo prestissimo presentarla insieme dal vivo".

Il brano, scritto da Lauro insieme a Ciceroni, Petrella, Dezi, Mungai e adattato in spagnolo da Pausini stessa, sarà pubblicato da Warner Records / Warner Music Italy.

Nel frattempo, Laura Pausini continua a infrangere record con il tour mondiale IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, la sua undicesima tournée internazionale. Debuttato il 27 marzo con un tutto esaurito nelle tappe spagnole, il tour ha già conquistato Sud America e Stati Uniti con numerosi sold out tra Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotà, Quito, toccando poi Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico e le maggiori metropoli statunitensi, tra cui New York al leggendario Madison Square Garden.

Dopo essere stata protagonista della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e aver condotto il Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini porta nei palazzetti di tutto il mondo uno spettacolo che racchiude le sue celebri hit insieme alle reinterpretazioni di grandi successi italiani e latini dagli album IO CANTO 2 e YO CANTO 2.

La tournée proseguirà in Italia e in Europa da ottobre 2026, con date nei principali palazzetti e stadi di tutto il continente, arrivando fino a fine 2027. Le prevendite per alcune date sono già andate esaurite, confermando il legame speciale tra l'artista e il suo pubblico internazionale.

Laura Pausini vanta una carriera straordinaria: oltre 75 milioni di dischi venduti, più di 6 miliardi di streaming, quattro Latin Grammy, un Grammy Award, un Golden Globe e numerose collaborazioni con star mondiali come Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Shakira, Marc Anthony, Robbie Williams e molti altri. Recentemente ha ottenuto riconoscimenti come il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music, oltre a essere la prima italiana ad esibirsi in templi della musica come il Radio City Music Hall newyorkese e la Royal Albert Hall di Londra.