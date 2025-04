LDA è pronto a portarci nel mondo R&B con “SHALLA”: fuori venerdì 11 aprile

Il talentuoso artista LDA si appresta a dare inizio a una nuova fase della sua carriera musicale con il lancio del singolo “SHALLA”. Dopo aver conquistato milioni di streaming con successi precedenti, LDA si prepara a sorprendere il pubblico con un brano che promette di portare il mondo dell’R&B a un livello superiore.

Con gli ultimi freestyle pubblicati sul suo profilo Instagram, LDA ha anticipato il suo ritorno imminente, e ora è ufficiale: “SHALLA” (Columbia Records/Sony Music Italy) sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio a partire dal venerdì 11 aprile. Questo nuovo singolo segna un punto di svolta nella carriera dell’artista, mostrando un suono più audace e libero.*

Nel nuovo brano, LDA mescola sonorità urban all’intimismo dell’R&B, mantenendo sempre la sua firma musicale riconoscibile. *LDA stesso descrive “SHALLA” come un’inno alla rinascita e alla ricerca di sé stesso, esplorando una nuova vena artistica e un movimento che ha fatto la storia della musica mondiale.*

Il testo di “SHALLA” racconta di un contrasto tra il caos esterno e la solitudine interiore, con il ritornello che diventa quasi un mantra, invitando ad abbracciare la vita senza catene e lasciarsi andare al flusso delle cose. *LDA spiega: “Dopo una pausa dai riflettori sono tornato con un progetto R&B, un cambiamento che riguarda sia me come persona che la mia musica. Ho scelto sonorità moderne per una canzone che vuole rilanciare un movimento che ha fatto la storia della musica mondiale.”*

Il percorso musicale di LDA è iniziato a soli 13 anni, e da allora ha collezionato successi sia da solista che in collaborazione con altri artisti. Da “Resta” nel 2017 a “Buongiorno” nel 2020, fino al suo album d’esordio e alla partecipazione al Festival di Sanremo, LDA ha dimostrato di essere un talento versatile e apprezzato dal pubblico.

Non solo un cantante, LDA è anche un artista a tutto tondo che si esprime attraverso la musica, l’interpretazione e la creatività visuale. Il suo profilo Instagram, il canale YouTube e il profilo TikTok offrono uno sguardo approfondito al mondo artistico di LDA, mentre le sue hit continuano a conquistare milioni di streaming e l’affetto dei suoi fan.