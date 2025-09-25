Le Avventure Galattiche di Mario arrivano su Nintendo Switch e Switch 2

Il 2 ottobre 2025 segna l’atteso ritorno delle iconiche avventure di Super Mario con la collezione Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Disponibili ora su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, questi capolavori offrono un’esperienza di gioco rinnovata grazie a miglioramenti grafici e contenuti aggiuntivi. Per i fan del famoso idraulico, è un’occasione imperdibile per esplorare nuovamente o scoprire per la prima volta gli universi stellari e le sfide antigravitazionali di Mario.

L’originale Super Mario Galaxy, lanciato nel 2007 su Wii, rinnova la sua magia consentendo ai giocatori di perdersi nei Festival delle Stelle e di affrontare Bowser per salvare la Principessa Peach. Con l’aiuto del piccolo Sfavillotto, Mario dovrà attraversare galassie mozzafiato per raccogliere Superstelle e Megastelle, utilizzando abilità e trasformazioni uniche.

Dopo il successo del suo predecessore, Super Mario Galaxy 2 debutta nuovamente, portando con sé l’intrepido Yoshi. In questa nuova avventura, i giocatori si troveranno a dover fronteggiare un Bowser ancora più minaccioso mentre esplorano un universo ricco di galassie e nuove capacità da padroneggiare.

Una delle novità più importanti è l’aggiornamento grafico impressionante, con una risoluzione che raggiunge i 4k in modalità TV e 1080p in modalità portatile o da tavolo su Nintendo Switch 2. La collezione include ulteriori contenuti inediti, come un nuovo capitolo del libro illustrato di Rosalinda nel primo gioco, un libro tutto nuovo in Super Mario Galaxy 2 e una Modalità assistita. Inoltre, una colonna sonora completa composta da 154 brani è disponibile dal menu principale per immergersi completamente nel mondo di Mario.

I giochi sono disponibili in versione fisica su My Nintendo Store e digitalmente su Nintendo eShop. Inoltre, i possessori di Nintendo Switch 2 beneficeranno di un pacchetto di upgrade gratuito digitale per sfruttare al massimo le potenzialità della nuova console. Per gli appassionati di multiplayer, entrambi i titoli includono una modalità cooperativa, permettendo di condividere le sfide e le emozioni galattiche con un amico.