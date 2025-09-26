Le Idol Giapponesi Tornano in Azione: Milestone Rivela la Strike Force Romanda in Screamer

Milestone ha svelato una nuova emozionante aggiunta al mondo di Screamer: la Strike Force Romanda. Questa è la seconda squadra ad essere annunciata in vista del lancio del tanto atteso videogioco. Un tempo tra i gruppi pop più celebri in Giappone, la Strike Force Romanda è composta da un trio di idol che ora si impegna a riconquistare il palcoscenico globale, immergendosi nel mondo vivace e competitivo di Neo Rey.

Il trio iconico è composto da Ritsuko Imai, Hina Yamano e Akane Hyuga. Ritsuko Imai, cantante e compositrice principale, conduce la squadra con la stessa risolutezza e fascino che l’hanno resa una celebrità. Tuttavia, dietro la sua scintillante immagine pubblica, si cela una profondità emotiva e una fragilità che la rendono ancor più interessante per i fan. Hina Yamano, giovane e ribelle, spinge il gruppo verso territori inesplorati con la sua impulsività e coraggio. Infine, Akane Hyuga, una delle fondatrici della band, possiede la saggezza e la strategia necessarie per guidare la Strike Force Romanda attraverso le sfide che incontreranno.

Con un mix unico di colori, moda ed energia dinamica, il gruppo promette di affascinare un pubblico nuovo e variegato, combinando il loro stile distintivo con una competizione intensa. Previsto per il 2026, Screamer sarà accessibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, offrendo un’esperienza di gioco tutta da scoprire.

L’entusiasmo intorno a questa rivelazione è palpabile, e i fan di vecchia data insieme a quelli nuovi attendono con impazienza di vedere come la Strike Force Romanda esprimerà la propria identità unica e il proprio spirito combattivo all’interno del gioco. La strada verso Neo Rey è appena iniziata, e promette di essere un viaggio spettacolare.