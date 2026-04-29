Le Iene tornano su Italia 1 con Olindo Romano, inchiesta sugli arbitri e l'economia dell'indignazione

Domani sera, Italia 1 propone un nuovo appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. In studio, tra gli ospiti speciali, The Kolors, Giulia Innocenzi e Giampaolo Morelli.

Tra i servizi più attesi della puntata spicca l'intervista esclusiva a Olindo Romano, condannato all'ergastolo insieme alla moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba. Max Andreetta raccoglie le parole del protagonista di uno dei casi giudiziari più discussi in Italia.

Filippo Roma e Marco Occhipinti propongono invece una nuova e delicata inchiesta relativa al mondo arbitrale italiano, con interviste inedite a figure chiave come Domenico Rocca (ex guardalinee di Serie A), Gianluca Rocchi (designatore di Serie A e B), Antonio Zappi (Presidente AIA) e Giuseppe Chinè (Procuratore della FIGC). Il servizio si concentra sul caso che sta scuotendo il sistema arbitri: il video girato durante Udinese-Parma in cui si vede l'assistente VAR Daniele Paterna comunicare con qualcuno fuori in sala VAR. Nonostante ciò, la giustizia sportiva aveva archiviato il caso, mentre oggi la Procura di Milano, proprio grazie allo stesso video, indaga Rocchi per frode sportiva.

Riflettori accesi anche su Mondello, tra le spiagge più celebri di Palermo, dove Gaetano Pecoraro racconta le tensioni crescenti e la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha sospeso la revoca della concessione della gestione della spiaggia a una società i cui dipendenti risultano legati da rapporti familiari con esponenti mafiosi. Questi sviluppi arrivano in un momento particolarmente delicato, con episodi di violenza in aumento negli ultimi mesi.

Prosegue inoltre l'approfondimento sull'economia dell'indignazione con Gaston Zama, che si focalizza sul personaggio di Michelle Comi, famosa per aver fatto delle provocazioni un marchio di fabbrica. Il servizio annuncia nuovi dettagli sugli strascichi e le dinamiche di questo fenomeno mediatico.