Le Scimmie tornano dopo dieci anni: Vale Lambo e Lele Blade firmano “2 FRAT”

A quasi dieci anni di distanza dal loro primo e unico album in duo, Vale Lambo e Lele Blade tornano insieme come Le Scimmie con il nuovo singolo “2 FRAT”, disponibile ovunque da venerdì 28 novembre per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Il ritorno di una delle coppie più influenti della scena urban italiana segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico e umano. “Restare fedele a chi eri, o sopravvivere a quello che sei diventato”: è questa la riflessione che accompagna il progetto, una vera e propria dichiarazione d’intenti dopo anni di percorsi solisti e successi individuali.

Negli ultimi giorni, i fan avevano già percepito il fermento attorno al loro ricongiungimento. Un trailer diffuso sul profilo Instagram ufficiale di Le Scimmie aveva infatti anticipato il grande annuncio, divenuto oggi realtà. Con “2 FRAT”, Vale Lambo e Lele Blade rimettono al centro il legame fraterno che li unisce, non solo nella musica ma anche nella vita.

Il brano, costruito su un sound potente e viscerale, fonde beat incisivi, melodie imponenti e flow serrato, un marchio di fabbrica che riporta immediatamente l’ascoltatore nel cuore della loro città e della loro storia personale. “2 FRAT” racconta la lealtà, la distanza, l’appartenenza, e tutto ciò che resiste nonostante il tempo e le cicatrici. È un dialogo, ma anche uno scontro emotivo tra due fratelli che condividono una passione, un percorso e una visione comune.

Per entrambi, il brano rappresenta il ritorno alle radici di un sodalizio che nel 2016 aveva dato vita a “Eldorado”, progetto d’esordio che segnò una svolta per il rap napoletano e per la scena urban nazionale. Ora, quasi un decennio dopo, Le Scimmie tornano con un nuovo messaggio di forza, autenticità e unità.

Vale Lambo, nome d’arte di Valerio Apice, è nato a Secondigliano nel 1991. Dopo gli inizi nel collettivo 365muv, ha intrapreso una carriera solista che lo ha consacrato come uno dei protagonisti della nuova scuola napoletana. Tra i suoi lavori più importanti figurano gli album “Angelo” (2018) e “Come il Mare” (2020), entrambi caratterizzati da collaborazioni di prestigio con artisti come Luchè, Geolier e MadMan. Negli ultimi anni, Vale Lambo ha consolidato la propria identità musicale con progetti come “LAMBORGHINI A VIA MARINA” e la collaborazione nel collettivo SLF (Solo La Fam), il cui lavoro ha ottenuto certificazioni di platino dalla FIMI. Nel 2025, ha pubblicato il mixtape “ANGELI VIOLENTI”, chiuso dal singolo “CELINE” in collaborazione con Aisha.

Lele Blade, pseudonimo di Alessandro Arena, è nato a Casoria nel 1989 e come il suo compagno di avventura ha radici profonde nella realtà hip hop partenopea. Dopo il successo ottenuto con Le Scimmie, ha proseguito da solista con album come “Ninja Gaiden” e “Vice City”, fino a “Ambizione” (2021), certificato disco d’oro e arricchito da hit come “Extendo” con Paky. Anche lui membro degli SLF, ha condiviso con Vale Lambo il traguardo dei dischi di platino per “CADILLAC” e “TRAVESURAS”. Dopo “LOSE CONTROL” (2023) e “CONTIGO” (2024), Lele Blade ha confermato la propria versatilità con il progetto “CON I MIEI OCCHI”, pubblicato lo scorso 25 ottobre.

Con “2 FRAT”, i due artisti tornano a scrivere insieme una pagina importante del rap italiano. Il singolo è una confessione musicale intensa e autentica, una resa dei conti che travalica l’aspetto artistico per toccare la sfera personale. Le Scimmie dimostrano ancora una volta di essere capaci di innovare e mantenere viva la propria identità, incarnando lo spirito di una generazione che trova nella musica un linguaggio di fratellanza e resistenza.

Dopo anni di traiettorie parallele, Le Scimmie sono tornate. E lo hanno fatto con la stessa energia, la stessa passione e la stessa fame che li ha resi protagonisti di una delle storie più forti della scena urban italiana.