Leapmotor A10: il nuovo SUV compatto premium debutta al Salone di Guangzhou

Leapmotor ha presentato in anteprima mondiale la nuova A10, siglata B03X sui mercati internazionali, al Salone dell’Auto di Guangzhou. Il modello segna un passo importante per il marchio cinese, rappresentando il primo veicolo sviluppato sulla nuovissima piattaforma globale A, progettata per ridefinire gli standard del segmento dei SUV compatti elettrici.

L’A10 nasce come “SUV compatto premium intelligente, a lunga autonomia”, pensato per un pubblico che desidera tecnologia, comfort e accessibilità. Leapmotor ha voluto superare tre preconcetti diffusi nel settore: che “premium” significhi “costoso”, che le auto di dimensioni ridotte offrano poca tecnologia e che la compattezza implichi sacrifici in termini di comfort interno.

Il nuovo modello integra la più recente architettura LEAP, garantendo prestazioni e funzionalità avanzate. L’A10 offre un’autonomia fino a 500 km secondo il ciclo CLTC, grazie a una batteria LFP ad alta densità, e propone un abitacolo intelligente con tecnologia AI, assistenza alla guida evoluta per l’intero tragitto e aggiornamenti OTA per tutto il ciclo di vita del veicolo. Gli interni spaziosi sono uno dei punti di forza del progetto: con una lunghezza di oltre 4.200 mm, una larghezza di 1.800 mm e un’altezza di 1.600 mm, oltre a un passo superiore ai 2.600 mm, il SUV combina agilità urbana e comfort da viaggio.

Il design adotta elementi distintivi come cerchi sportivi da 18 pollici, maniglie semi-nascoste, tetto flottante e una firma luminosa “smile” immediatamente riconoscibile. Sei sono i colori previsti per i diversi mercati globali.

Progettato per un target eterogeneo, l’A10 si rivolge sia a clienti che cercano una seconda auto premium ma accessibile, sia a nuovi acquirenti che passano dalle compatte tradizionali a combustione. L’obiettivo è offrire un veicolo capace di coniugare sicurezza, spazio e tecnologia di ultima generazione senza compromessi.

Fondata nel 2015 a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, Leapmotor si è affermata come un’azienda di veicoli elettrici intelligenti ad alta integrazione tecnologica. Con un fondatore, Zhu Jiangming, esperto di ingegneria elettronica con oltre trent’anni di esperienza, il marchio ha basato la propria strategia sullo sviluppo interno dei componenti chiave del veicolo. Oggi il 65% del costo di ogni vettura deriva da elementi progettati e prodotti direttamente dall’azienda.

Nel corso degli anni, Leapmotor ha introdotto soluzioni pionieristiche, tra cui il primo sistema di trazione elettrica otto-in-uno, la tecnologia CTC di integrazione batteria-telaio prodotta in serie e l’architettura elettronica centralizzata “quattro-in-uno”. Queste innovazioni hanno rafforzato la reputazione del marchio nel settore dell’elettrificazione intelligente.

I modelli attualmente in gamma comprendono B01, B03X, B05, B10, C16, C10, C11, C01 e T03, con disponibilità di versioni a doppia alimentazione – elettrico puro o con autonomia estesa.

Dal 2023 Leapmotor è parte della galassia Stellantis, che ha investito nel marchio per accelerarne l’espansione globale. A maggio 2024 le due società hanno formalizzato la joint venture Leapmotor International, con l’obiettivo di portare i modelli del brand cinese sui principali mercati del mondo.

Con la A10, Leapmotor mira dunque a rafforzare la propria presenza internazionale proponendo un nuovo punto di riferimento per i SUV compatti elettrici intelligenti. Il debutto di Guangzhou rappresenta un momento strategico per la casa di Hangzhou, impegnata a costruire un futuro in cui accessibilità e innovazione tecnologica convivono senza compromessi.